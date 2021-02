Vor den nächsten Bund-Länder-Gesprächen zur möglichen Lockdown-Verlängerung an diesem Mittwoch macht die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) auf die "dramatischen Folgen" der Schließungen für die Beschäftigten des Hotel- und Gaststättengewerbes im Landkreis München aufmerksam und fordert ein Mindest-Kurzarbeitergeld von monatlich 1200 Euro. "Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie noch ihre Miete bezahlen sollen. Letzte Reserven sind längst aufgebraucht. Und es könnten noch Monate vergehen, bis Lokale und Hotels wieder öffnen", so Tim Lünnemann, Geschäftsführer der NGG-Region München. Nach Einschätzung der Gewerkschaft haben die aktuellen Schließungen ähnlich gravierende Auswirkungen wie der Lockdown im vergangenen Frühjahr. Damals meldeten 499 gastgewerbliche Betriebe im Landkreis München Kurzarbeit an - das sind 67 Prozent aller Betriebe der Branche im Landkreis. Die Zahl der kurzarbeitenden Köchinnen, Kellner und Hotelangestellten stieg auf 4200, so eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit im Auftrag der NGG.