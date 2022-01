Von Iris Hilberth, Landkreis München

Die Omikron-Welle türmt sich auch im Landkreis München weiter auf und bringt Gesundheitsamt und Labore derart an ihre Kapazitätsgrenzen, dass sie bei der Registrierung und Nachverfolgung der neuen Corona-Fälle nur noch hinterherhecheln. Am Mittwochabend hatte das Landratsamt die Sieben-Tage Inzidenz eigenen Berechnungen zufolge auf 999,2 korrigiert, während das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen darauf noch immer einen Wert von nur 571,1 veröffentlichte. Unterdessen stapelten sich schon weitere 1020 Nachmeldungen und 1253 neue Fälle. "Wir haben morgen sehr sicher eine Inzidenz über tausend", sagte der Landrat bei seinem wöchentlichen Corona-Pressegespräch am Donnerstagmittag. Die Behörde setzt daher sehr stark auf die Eigenverantwortung der Betroffenen.

"Omikron hält, was es versprochen hat. Es erfasst jeden."

Göbel kann die hohen Zahlen relativ gelassen verkünden, denn Auswirkungen wird die Überschreitung der Tausendergrenze auf das öffentliche Leben nicht haben, nachdem die Staatsregierung die sogenannte Hotspot-Regel erst einmal ausgesetzt hat. Landkreise, die Inzidenzen über 1000 aufweisen, müssen daher nicht in den Lockdown - Gastronomie, Hotel, Sport- und Kulturstätten können geöffnet bleiben. Was Göbel trotz der Rekordwerte auch beruhigt: Keiner der neu Infizierten musste bisher ins Krankenhaus. Die Hospitalisierungsrate, die angibt, wie viele Menschen stationär oder intensivmedizinische behandelt werden, ist im Landkreis weiterhin bei null.

Im Gesundheitsamt geht man davon aus, dass das Infektionsgeschehen noch weiter an Fahrt aufnehmen wird. "Die Zahlen explodieren, alles andere wäre total verwunderlich", sagte Göbel und stellte fest: "Omikron hält, was es versprochen hat. Es erfasst jeden, der in einer Situation war, in der er sich anstecken kann." In Schulen und Kitas gibt es aktuell 1409 Infizierte, in Alten- und Pflegeeinrichtungen 64 Bewohner und 83 Mitarbeiter mit positivem Test. Mittlerweile sind nahezu hundert Prozent der registrierten Neuinfektionen auf die Virusvariante aus Südafrika zurückzuführen. Auch wenn erst in 47 Fällen Omikron tatsächlich durch eine Vollgenomsequenzierung bestätigt wurde, was laut Landrat aber keine große Rolle mehr spielt. Es gibt 3410 Verdachtsfälle, und bisher habe man sich bei keinem solchen Fall geirrt.

Bis 14 Uhr müssen die Zahlen ans RKI gemeldet sein - das ist nicht mehr zu schaffen

Warum die veröffentlichten Zahlen den gemeldeten Infektionen aktuell derart hinterherhinken, erklärt Jörg Spennemann, der Leiter des Bereichs Gesundheit im Landratsamt: Jeweils bis 14 Uhr eines Tages müssen die Gesundheitsämter ihre Infektionszahlen an das RKI übermitteln. "Wenn das mal erst um 14.05 Uhr erfolgt, sind die Zahlen schon nicht mehr erfasst", so Spennemann. In der Behörde im Landkreis München geht man aber davon aus, dass es anderen Gesundheitsämtern aktuell nicht anders ergeht. "Das ist der Menge zuzuschreiben und betrifft natürlich besonders Landkreise mit hohen Einwohnerzahlen", so der Landrat. Die Kapazitäten seien begrenzt, und wer mit der Bearbeitung der Fälle hinterherkomme, habe vorher zu viel Personal gehabt.

Kontaktpersonen von Infizierten werden daher aktuell im Landkreis München fast überhaupt nicht mehr von der Behörde angerufen oder angeschrieben. Man konzentriert sich auf die vulnerablen Personengruppen, auch die Infizierten selbst warten mitunter lange auf eine Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt. "Wir müssen darauf bauen, das die Infizierten ihre Kontaktpersonen informieren", sagt Göbel. Die Behörde setzt zudem darauf, dass die Betroffenen mittlerweile wissen, was zu tun ist. Nachlesen könne man die Verhaltensregeln in der Corona-Warn-App und auf der Webseite des Landratsamts. "Die Informationen erreichen die Leute sonst oft erst, wenn sie sich schon längst wieder freigetestet haben", gibt der Landrat zu. Er bittet allerdings auch Geboosterte, die als Kontaktpersonen bekanntlich nicht mehr in Quarantäne müssen, sich freiwillig testen zu lassen. Schließlich könnten auch sie das Virus weitergeben.