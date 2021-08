Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis München übers Wochenende etwas angestiegen. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Sonntag bei 17,1. Am Samstag betrug der Wert, der angibt wie viele neue Covid-Fälle auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert wurden, 16,0. Davor verharrte er drei Tage lang bei 15,4. Über die vergangenen zwei Wochen betrachten sind die Infektionszahlen bei kleinen Schwankungen relativ stabil: Am Sonntag, 25. August, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,8, danach kletterte sie einmal auf 18,8 und sank wieder. In der Stadt München stieg die Inzidenz am Sonntag auf 25,7. In allen anderen Landkreisen in der Region lag sie unter 25.