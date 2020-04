An der Kugleralm in Oberhaching herrschte am Samstag reger Verkehr.

Während sich die Zahl der im Landkreis München am Coronavirus Erkrankten am Wochenende nur noch leicht um vier Personen erhöht hat und die Hoffnung auf Erleichterungen wächst, stoßen die Freien Wähler im Landkreis die Diskussion über eine Maskenpflicht an und fordern zügigere Ladenöffnungen. Die Kreisgeschäftsführerin und stellvertretende Landesvorsitzende Ilse Ertl hat eine vorübergehende Maskenpflicht für die kommenden vier Wochen im öffentlichen Personennahverkehr sowie beim Einkaufen vorgeschlagen. Die Exit-Strategie der Staatsregierung müsse angepasst werden, schreibt sie. Die Freien Wähler stellen freilich mit Hubert Aiwanger den Wirtschaftsminister in der Staatsregierung.

Ertl schreibt, es müsse eine zeitnahe Öffnung von Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern sowie der Gastronomie in Aussicht gestellt werden, um eine "weiterführende Existenzkrise" von vielen Menschen zu vermeiden.

Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten hat sich auf 1164 Fälle erhöht (Stand: Sonntag, 12 Uhr). 894 von ihnen gelten als wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 22. Die mit Abstand meisten Erkrankungen (531 bestätigte Fälle) gibt es in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, im Alter von 15 bis 34 Jahren sind es 264 Infizierte, bei den 60- bis 79-Jährigen gibt es 178 Erkrankte und bei den noch älteren sind es 139 dokumentierte Fälle. Bei den unter 15-Jährigen gibt es nur wenige bestätigte Erkrankungen.

Weil viele Familien auch jetzt in Corona-Zeiten aus unterschiedlichen Gründen in Nöte geraten können, hat das Team der Familienpflege der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen aktuell auf ihre Hilfsangebote hingewiesen. Ob ein Unfall ein Familienmitglied aus der Bahn wirft, eine komplizierte Schwangerschaft oder eine Diagnose beim Arzt: Wer sich fragt, wie der Alltag noch bewältigt werden soll, kann sich melden. Familien im Zuständigkeitsbereich Hachinger Tal werde auf unkomplizierte Weise Unterstützung angeboten, heißt es. Informationen dazu gibt Anna Meyer unter Telefon 0176/46 03 78 41 oder per E-Mail: meyer@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.

Die Corona-Infizierten aufgeschlüsselt nach Kommunen: Aschheim 28, Aying 27, Baierbrunn 13, Brunnthal 14, Feldkirchen 13, Garching 71, Gräfelfing 46, Grasbrunn 10, Grünwald 56, Haar 65, Hohenbrunn 22, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 24, Ismaning 76, Kirchheim 41, Neubiberg 41, Neuried 23, Oberhaching 53, Oberschleißheim 34, Ottobrunn 53, Planegg 71, Pullach 35, Putzbrunn 14, Sauerlach 17, Schäftlarn 18, Straßlach-Dingharting 10, Taufkirchen 50, Unterföhring 30, Unterhaching 129, Unterschleißheim 80.