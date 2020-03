Die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis München wächst weiter. Am Dienstagmittag hat das Landratsamt aktualisierte Zahlen veröffentlicht. Demnach gibt es mittlerweile insgesamt 327 nachgewiesene Erkrankungen, das sind 48 bestätigte Fälle mehr als im Vergleich zum Montag. Das Landratsamt führt die weiter steigende Zahl von Infektionen auf die ebenfalls steigende Zahl von Testungen in den seit einigen Tagen eingerichteten kommunalen Zentren zurück. Die meisten Infizierten meldete am Dienstag Ismaning (33), gefolgt von Grünwald (30), Unterschleißheim (24) und Ottobrunn (22).

Unterdessen hat das Landratsamt auf SZ-Nachfrage mitgeteilt, dass "zum jetzigen Zeitpunkt" keine Behelfskrankenhäuser für den Landkreis München geplant seien. Man wird also auch vorerst keine Sportstätten umwidmen, anders als das beispielsweise in Ebersberg der Fall ist, wo das Kreisklinikum seine Kapazitäten durch ein eigens eingerichtetes Notfall-Hospital in der Dreifach-Turnhalle der örtlichen Realschule auf 400 Betten erweiterte. In Deggendorf wurden 200 Feldbetten in die Turnhalle des Deggendorfer Robert-Koch-Gymnasiums gestellt.

Der Landkreis München sei sowohl mit den beiden ehemaligen Kreiskliniken Perlach und Pasing als auch mit den Privatkliniken im Landkreis München im ständigen Austausch, teilt Christine Spiegel, Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. Die Suche nach Standorten für etwaige Behelfskrankenhäuser ist indes bereits angelaufen. Der Landkreis steht laut der Sprecherin in dieser Frage "mit den anderen beteiligten Behörden in engem Kontakt". Alle Kliniken seien dabei, entsprechende Kapazitäten zu schaffen, etwa durch Verschiebung nicht dringend notwendiger Behandlungen und den Ausbau von Intensivpflegeplätzen. "Zu begrüßen wäre ein einheitliches Vorgehen, das die vorhandenen Kapazitäten bestmöglich nutzt und nicht an Landkreisgrenzen halt macht", so die Pressesprecherin weiter.