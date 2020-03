Die Innovative Energie für Pullach (IEP) hat zur Sicherung der "kritischen Infrastruktur" Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die IEP-Geschäftsstelle kann nur nach telefonischer Voranmeldung besucht werden. Die Mitarbeiter arbeiten separiert, um Ansteckungen zu vermeiden. Geschäftsführer Helmut Mangold sagt, man sei sich der besonderen Verantwortung bewusst, "die Wärme und Stromversorgung uneingeschränkt aufrechtzuerhalten". SZ

"Wir sind für Sie da - auch in dieser Zeit!" So ist ein Flugblatt der beiden Kirchen in Oberschleißheim überschrieben. Ein Einkaufsdienst wird angeboten. Da die Menschen in Krisenzeiten Ansprache brauchen sind geistliche Angebote aufgelistet, darunter Online-Gottesdienste und Gebete, bis zu einem Gespräch mit den Seelsorgern beider Gemeinden.

In Grasbrunn bemüht sich das Rathaus in turbulenter Zeit um einen Rest an Normalität. So ging am Dienstag die Nachricht raus, dass von Dienstag bis Donnerstag, 14. bis 16. April, von 7 Uhr an im gesamten Gemeindegebiet die Frühjahrskehrung stattfindet.

Der Bauausschuss des Oberschleißheimer Gemeinderats hat aus Sicherheitsgründen im großen Saal des Bürgerzentrums getagt, wo die acht anwesenden Räte den notwendigen Abstand zueinander einhalten konnten. Beschlossen wurde nicht viel, nur drei Punkte, bei denen Fristen einzuhalten waren. Kommenden Montag soll die Märzsitzung des Gemeinderats in gleicher Form über die Bühne gehen.

Die Geistlichen der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland, die Erzpriester Apostolos Malamoussis und Georgios Vletsis, haben nach ihrem Gebet in der St.-Corona-Kapelle in Arget bei Sauerlach den Ikonenmaler Paschalis Dougalis beauftragt, eine Ikone der Heiligen Corona nach orthodoxem Ritus zu malen. Diese wird der St.-Corona-Kapelle gestiftet. Davor soll sie 40 Tage in der Allerheiligenkirche in München stehen, wo die Priester Gebete sprechen wollen.

Die evangelisch-lutherische Michaelskirchengemeinde für Ottobrunn, Neubiberger und Hohenbrunn hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet, bei der sich hilfsbedürftige Senioren für Besorgungen melden können, und zwar montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr unter Telefon 0176/ 61749175, E-Mail senioren.michaelskirche.ottobrunn@elkb.de

Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) berichtet in einem offenen Brief von großer Bereitschaft Freiwilliger, sich bei der örtlichen Nachbarschaftshilfe zu engagieren, um Essen auf Rädern auszufahren oder für ältere Bürger einzukaufen. Es gebe die Idee für ein Patensystem, um Helfer und unterstützungsbedürftige Bürger zusammen zu bringen. Kleine Geschäfte am Ort sollten unterstützt werden. Die Hilfe koordiniere die Nachbarschaftshilfe. E-Mail: info@nbh-gruenwald.de.

Kirchheim hält zusammen! Mit dieser Botschaft wendet sich das Rathaus an die Bürger. Wer Hilfe benötigt, kann sich per E-Mail an hilfe@kirchheim-heimstetten.de wenden oder unter 089/90909 9218 anrufen. Es gibt einen Hilfsdienst mit 70 Aktiven für dringende Besorgungen. Der Burschenverein sowie die Nachbarschaftshilfe beteiligen sich, 80 Informationsplakate zum richtigen Verhalten in der Coronakrise wurden aufgestellt. Ehrenamtliche helfen bei der Tafel aus.