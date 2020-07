Von Annika Bingger, Unterschleißheim

Das Lehrerehepaar Stefanie Höcherl und Michael Blum unterrichtet seit Jahren die Fächer Deutsch, Mathematik und Religion am Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim. Außerdem geben die beiden seit Jahren ihre Begeisterung für das Theater an die Schüler weiter und organisieren regelmäßig einen mehrwöchigen Schüleraustausch inklusive Theatercamp mit Südafrika. Dieses Jahr war das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, dafür initiierten Höcherl und Blum eine Spendenaktion.

Die deutsch-afrikanische Theaterfreundschaft hat bereits mehrere Preise gewonnen, darunter den bayerischen Eine-Welt-Preis, sie wird vom Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Münchner Flughafen und der Bayerischen Staatskanzlei gefördert. Weitere geplante Besuche in diesem Jahr mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Auch in Südafrika wurden die Schulen geschlossen, die Lage spitzte sich in den vergangenen Monaten dramatisch zu. Während die Infektionszahlen in Deutschland nach einem Hoch wieder sanken, stiegen die Zahlen in Afrika zuletzt weiter an.

Stefanie Höcherl und Michael Blum hielten Kontakt zu den Lehrerfreunden in Südafrika. Diese berichteten ihnen über die prekäre Lage in ihrer Heimat. Außer den Auswirkungen der Corona-Pandemie seien Hunger, Kriminalität und Existenzangst nach wie vor ein ständiger Begleiter im Alltag Südafrikas.

So entstand eine neuartige Form des Austauschs. Höcherl und Blum ergriffen im April die Initiative und verfassten ein Rundschreiben. Sie informierten Eltern, Lehrkräfte und Abonnenten ihres Theaternewsletters über die problematische Lage der Partnerschule und riefen zu Spenden auf. Binnen eines Monats konnten bereits knapp 8000 Euro an die Schule in Südafrika überwiesen werden. Schülerinnen und Schülern standen von da an Essenspakete zur Verfügung und auch der Mangel an Hygieneartikeln konnte reduziert werden. Drei Monate später generierte die Schule durch ein Laufprojekt der Sportfachschaft und einen Stipendiumsfond weitere Spendengelder.

"Um so viele Aspekte ging es schon in unserem Austausch. Begegnung und Freundschaft zwischen Jugendlichen aus Lebenswelten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Gespräche und Reflexion über Gleichberechtigung und Rassismus, Theaterstücke über Eine-Welt und globale Gerechtigkeit", schreibt das Ehepaar Höcherl und Blum. "Nun geht es um Solidarität, gemeinsames Handeln und Teilen." Und darum, dass die Theaterfreundschaft mit Südafrika trotz der aktuellen Krise eine Zukunft hat.