Der Isartaler Tisch lässt Lebensmittel vom Burschen- und Madlverein zu Bedürftigen bringen. Mehr als 85 reichlich gefüllte Taschen finden so den Weg in Haushalte von Pullach, Baierbrunn und München-Solln.

Im sogenannten Speckgürtel um die Landeshauptstadt München fließt nicht für jeden Milch und Honig. Auch in den reichen Isartalgemeinden leben Menschen mit mageren Einkommen, die ohne die Hilfe sozialer Initiativen nur schwer über die Runden kommen würden. Seit zehn Jahren nun schon ist für sie das Kaufen zum Nulltarif möglich. Helferinnen und Helfer der 2010 gegründeten Pullacher Tafel decken an diesen Tagen im Wortsinn den Tisch für sie. Deckten, muss es heißen, seit der Isartaler Tisch wie alle anderen Tafeln der Corona-Pandemie wegen ihr Angebot einstellen musste. Das Helferteam um die beiden Vorsitzenden Johannes Schuster und Heike Burges reagierte freilich augenblicklich auf die Notlage - die Hilfsbedürftigen bekommen nunmehr die Lebensmittel frei Haus geliefert.

Für diesen Liefer-Service haben sich die Pullacher Burschen und Madln gerne einspannen lassen, nun brachten sie bereits zum dritten Mal die Lebensmittel unter die Leute. 85 reichlich gefüllte Taschen waren es diesmal, mit denen sich die Lieferanten auf den Weg zu den Haushalten in den Gemeinden Pullach und Baierbrunn sowie Teilen von München-Solln machten. Zehn weitere Taschen wurden von Heike Burges für die in der Caritas-Einrichtung "Weißer Rabe" beschäftigten Langzeitarbeitslosen gepackt.

Großmärkte sortieren nicht mehr so viele Lebensmittel aus

Es ist dabei nicht nur die Schließung der zentralen Verteilstation, die Heike Burges zum Reagieren zwang, das Virus schadet auch an einer anderen, eminent wichtigen Stelle: Großmärkte wie Simmel und Aldi und sogar Metro und Hamberger stellen derzeit lange nicht mehr so viele aussortierte oder kurz vor dem Ablauf des Haltbarkeitsdatum stehende Lebensmittel zum Abholen bereit, als dass Burges damit verlässlich kalkulieren könnte. Was nicht gespendet wird, muss gekauft werden mit Spendengeld, denn eine gewisse Grundversorgung der Bedürftigen mit Lebensmitteln soll durch dem Isartaler Tisch schon gewährleistet sein.

Aktuell profitiert die Hilfseinrichtung vom Pech eines Miesbacher Gastroservice-Unternehmens, das seit Wochen auf seinen Waren sitzen bleibt. Sie erhalte von dort regelmäßig Listen mit Waren mit Angaben des Haltbarkeitsdatums wie etwa Fleisch, Butter, Käse und Milch, die demnächst zu haben seien, berichtet Burges. Womit jeder Hilfsbedürftige rechnen kann, sind Milch, Eier, Kartoffeln, Reis und Nudeln sowie Gemüse und Obst. Die Großmarkthalle in München ist dabei eine fixe Anlaufstelle. "Hier wird gekauft, was gerade billig ist", sagt Burges, die mit ihrem Mann Johannes Burges, der für die FDP im Gemeinderat sitzt, seit 15 Jahren in Pullach lebt. Die Einkäufer vom Pullacher Tisch seien bei den Standbesitzern in der Großmarkthalle freilich schon gut bekannt und bekämen auch mal die eine oder andere Gemüse- oder Obstkistekiste geschenkt.

Es geht auch um die Seele

Nachdem die Burschen und Madln ihre Fuhren am Domizil des Isartaler Tischs auf dem Gelände von United Initiators angekarrt haben, sichtet Heike Burges die Beute und verteilt sie möglichst gerecht auf die Taschen - und packt sie auch in einige größere Bananenkisten, die für Großfamilien gedacht sind.

Der Lieferservice erfülle aber neben der Lebensmittelversorgung auch noch einen weiteren Zweck, vor allem für einsam lebende Menschen, sagt Burges: "Es geht auch um die Seele und um das Gefühl, da denkt jemand an uns."