Von Sonntag- auf Montagnachmittag sind nach Angaben des Landratsamts 37 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis bestätigt worden. Das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den am Sonntag gemeldeten 60 Ansteckungen und vor allem im Vergleich zur Vorwoche, als 70 Neuansteckungen gemeldet worden waren. Aktuell gelten 521 Menschen als akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Landkreis seit einigen Tagen um 150 schwankt, lag am Montag nach den Berechnungen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 150,1.

An 41 Schulen und 27 Kindertagesstätten im Landkreis befinden sich derzeit Klassen und Gruppen in Quarantäne. Das sind eine Schule und eine Kita mehr als am Freitag. Neu dazu gekommen sind am Montag nach Angaben des Landratsamtes die Grundschule Garching-Ost, die Pater-Rupert-Mayer-Volksschule in Pullach, die Grundschule Unterföhring, die Grundschule an der Johann-Schmid-Straße in Unterschleißheim, die Mittelschule Taufkirchen am Wald und die Realschule Ismaning. Bei den Kitas sind zwei weitere Einrichtungen in Unterschleißheim sowie je eine in Aschheim, Grünwald, Taufkirchen und Unterföhring betroffen.