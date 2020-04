Als erste Kommune im Landkreis lockert die Gemeinde Unterhaching von Montag, 20. April, an die Einschränkungen beim Publikumsverkehr im Rathaus - allerdings unter starken Sicherheitsvorkehrungen. Die Verwaltung teilt mit, dass "nur dringende und unaufschiebbare Behördengänge einen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung" darstellten. Daher sollte nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich im Rathaus vorgesprochen werden. Grundsätzlich öffnet das Rathaus von Montag an zu den gewohnten Öffnungszeiten, Besucher müssten in den Büros und im Wartebereich die notwendigen Abstände einhalten.

Die Entscheidung der Unterhachinger Verwaltung orientiert sich an der Entscheidung der Staatsregierung, von Montag an Teile des Wirtschaftslebens vorsichtig wieder hochzufahren - und wohl auch an der Entwicklung der Fälle von Neuerkrankungen mit dem Coronavirus im Landkreis. Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 13 Uhr) meldete das Landratsamt für die 29 Städte und Gemeinden nur 15 bestätigte Neuinfektionen; damit hält der positive Trend im Landkreis an. Von Mittwoch auf Donnerstag waren es 16 weitere bestätigte Erkrankte. Insgesamt lag die Gesamtzahl der Erkrankten Freitagmittag bei 1137 Menschen. Die Zahl der Todesfälle hat sich von Donnerstag auf Freitag nicht erhöht; bisher sind 22 Menschen im Landkreis infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Infolge der gemeinsamen Entscheidung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten, bis zum 31. August dieses Jahres keine Großveranstaltungen mehr zuzulassen, werden auch im Landkreis München immer mehr Events abgesagt. So wird das Kirchheimer Dorffest, das sonst traditionell im Juli stattfindet, in diesem Jahr ausfallen. Ob das Dorffest möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden könne, sagt die Organisatorin Katharina Ruf, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Auch das Deutsch-Französische Freundschaftsfest in Pullach, das Ende Juni hätte stattfinden sollen, wird für dieses Jahr ersatzlos gestrichen.