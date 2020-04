Die Menschen im Landkreis halten sich in der Regel an die seit März bestehenden Ausgangsbeschränkungen. Seit Inkrafttreten der Einschränkungen haben die sieben Polizeiinspektionen von Ismaning bis Planegg insgesamt 74 Verstöße verzeichnet, die auch zur Anzeige gebracht worden sind, wie Landrat Christoph Göbel (CSU) am Donnerstag mitteilte. In vielen Fällen wurde laut Göbel geahndet, dass Menschen ohne triftigen Grund ihre Wohnung verlassen hatten. Bei einigen wenigen Fällen sei es darum gegangen, dass Menschen den Mindestabstand nicht eingehalten hätten. Grundsätzlich seien die Menschen im Landkreis aber sehr diszipliniert und hielten sich weitestgehend an die Ausgangsbeschränkungen. Das zeigt sich etwa in den großen Naherholungsgebieten wie an der Isar oder im Landschaftspark im Hachinger Tal; am Wochenende zieht es viele Menschen nach draußen, meist würden Abstände eingehalten, zudem trügen immer mehr Menschen Mundschutz, so Göbel. Am Montag wurden zudem die Einschränkungen etwas gelockert, seitdem haben etwa Baumärkte und Gärtnereien wieder geöffnet.