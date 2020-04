Dominik Hinzmann ist als Ärztlicher Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz für die Koordinierung in der Corona-Pandemie in München und im Landkreis zuständig.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen hat sich seit Dienstag um weitere 25 erhöht. Damit haben sich nun insgesamt 1106 Personen im Landkreis angesteckt (Stand: 15. April, 12 Uhr). Bestätigte Todesfälle gibt es weiterhin 22. Insgesamt 762 Personen gelten mittlerweile als genesen.

Unterdessen ist der Münchner Mediziner Dominik Hinzmann zum sogenannten Ärztlichen Leiter Führungsgruppe Katastrophenschutz für den Rettungszweckverband München ernannt worden, der die Landeshauptstadt und den Landkreis München umfasst. Zu den vorrangigen Aufgaben Hinzmanns zählen das Betten- und Behandlungs-Kapazitätsmanagement in den Kliniken sowie die übergeordnete Steuerung der Patientenströme aller Einrichtungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Als Ärztlicher Leiter benennt Hinzmann Schwerpunktkrankenhäuser, in denen vorrangig Covid-19-Patienten behandelt werden, zudem könnte er bei Bedarf auch die Errichtung von Behelfskrankenhäusern anordnen. Derzeit sei dies allerdings nicht notwendig, heißt es aus dem Landratsamt. Momentan stünden etwa 5000 freie Betten zur Verfügung. Hinzmann ist seit 2010 am Lehrstuhl für Medizindidaktik, medizinische Lehrentwicklung und Bildungsforschung als Dozent tätig. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität Humanmedizin studiert und am Klinikum rechts der Isar seine Ausbildung zum Facharzt für Anästhesiologie, Notfall- und Intensivmedizin absolviert. Als Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstbereichs hat Hinzmann Erfahrung im nationalen sowie internationalen Krisenmanagement bei Großschadenslagen.

Die meisten Infizierten gibt es weiterhin in Unterhaching. Dort hat sich die Zahl der positiv Getesteten auf 120 erhöht. Bürgermeister Wolfgang Panzer sieht den Grund in den vielen Tests am Ort, bis Mittwoch waren es 550.

Die Fallzahlen nach Kommunen: Aschheim 28, Aying 27, Baierbrunn 13, Brunnthal 13, Feldkirchen 11, Garching 67, Gräfelfing 45, Grasbrunn 10, Grünwald 55, Haar 60, Hohenbrunn 20, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 24, Ismaning 76, Kirchheim 40, Neubiberg 39, Neuried 22, Oberhaching 49, Oberschleißheim 32, Ottobrunn 50, Planegg 64, Pullach 33, Putzbrunn 14, Sauerlach 17, Schäftlarn 17, Straßlach-Dingharting 8, Taufkirchen 49, Unterföhring 28, Unterhaching 120, Unterschleißheim 75.