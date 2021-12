Von Iris Hilberth, Landkreis

Die Zahl der Neuinfektionen geht zwar auch im Landkreis seit einigen Tagen zurück - mittlerweile ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 186,5 gefallen - doch bereitet die Ausbreitung der neuen Omikron-Variante Landrat Christoph Göbel (CSU) und seinem Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid zunehmend Sorgen. Am Donnerstagmittag wurde ein sechster Verdachtsfall bekannt. Wieder ist eine Schule betroffen. Welche, wollte der Landrat nicht sagen. Noch allerdings gibt es weder von dem bereits bekannten Verdachtsfall in einer 5. Klasse am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching noch von den davon unabhängigen anderen Fällen einen Laborbefund. Schmid rechnet aber insgesamt damit, dass sich die Omikron-Variante auch im Landkreis weiter ausbreiten wird und rät dringend zur dritten Impfung. Bei seinem wöchentlichen Corona-Pressegespräch sagte er am Donnerstag: "Boostern ist das Beste, was wir machen können."

Tatsächlich bestätigt hat sich die Ansteckung mit der neuesten Variante bislang nur Anfang Dezember bei einem Ehepaar, das aus Südafrika zurückgekehrt war. Zu den jetzt aufgetretenen Verdachtsfällen soll es keinen Zusammenhang geben. Auch soll der Fall am Unterhachinger Gymnasium nichts mit den anderen zu tun haben. Ein geregeltes Vorgehen, den Befund positiv Getesteter auf die neue Variante zu untersuchen, existiert laut Gesundheitsamtschef Schmid nicht. "Es gibt ein paar labortechnische Hinweise, aufgrund deren dann die Vollgenomsequenzierung vorgenommen wird", so der Amtsarzt. Auch Hinweise auf einen möglichen Kontakt mit einer mit der Omikron-Variante infizierten Person könne den Ausschlag geben.

Infektionen an 107 Schulen und Kitas

Die Maßnahmen an den Schulen sind laut Schmid bereits bei einem Verdachtsfall "sehr sorgfältig". Er betont: "Wir verfahren so, als wenn es Omikron wäre." Das heißt: Die gesamte Klasse und deren Lehrer müssen in eine 14-tägige Quarantäne, am Ende kann man sich nur mit einem PCR-Test freitesten; das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Schmid weiß auch, dass die Vollgenomsequenzierung relativ lang dauert. "Es kommt sogar manchmal vor, dass zu wenig Material vorliegt", so Schmid. Dann könne man letztlich nie herausfinden, ob es Omikron war oder nicht.

Aktuell breitet sich vor allem die Delta-Variante noch munter aus. Kinder und Jugendliche sind weiterhin stark betroffen. Landrat Göbel berichtete beim Pressegespräch am Donnerstag von aktuell 479 Infizierten aus 164 Gruppen oder Klassen in insgesamt 107 Einrichtungen. Darunter sind 27 Grund- und Volksschulen, vier Mittelschulen, neun Realschulen, zwölf Gymnasien sowie 49 Kitas und sechs sonstige Einrichtungen. 655 Kontaktpersonen befinden sich zudem in Quarantäne.

62 000 Impfdosen auf Lager

Dass die Impfungen derzeit mit einem guten Tempo vorangehen, stimmt den Landrat zuversichtlich, den Anteil des Landkreises an dem von der Bundesregierung ausgegebenen Ziel von 30 Millionen Corona-Impfungen bis Weihnachten zu erreichen. 14 000 Impfdosen von Biontech für Erwachsene bis 30 Jahre und 48 000 Impfdosen von Moderna für die Älteren hat der Landkreis aktuell noch auf Lager, um rasch weiterimpfen zu können. Gleichwohl räumt Göbel ein, dass die Nachricht von zu wenig Impfstoff, mit der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch aufschreckte, "für den Jahreswechsel nichts Gutes verheißt". Was das konkret für den Landkreis bedeute, könne er aber nicht sagen.

Immerhin gibt es offenbar genügend Impfstoff für die Fünf- bis Elfjährigen, deren Immunisierung am Mittwoch begonnen hat. 196 Kinder bekamen am ersten Impftag in den drei Impfzentren des Landkreises ihre erste Biontech-Spritze. 15 000 Dosen mit Kinderimpfstoff hatte der Landkreis bestellt, alle sind geliefert worden. Göbel geht davon aus, dass dies für die etwa 26 000 Kinder, dieser Altersklasse im Landkreis reichen wird. Denn ein Teil werde sich in den Kinderarztpraxen impfen lassen, auch gebe es Impfaktionen für die Kleinen in den Gemeinden, etwa in Unterschleißheim und Sauerlach.

Außerdem haben, Stand Donnerstag, 1667 Kinder unter zehn Jahren und weitere 1888 bis 14 Jahre bereits eine Infektion durchgemacht, gelten also zumindest eine Zeitlang als genesen. Erwachsene können sich vier Wochen bis sechs Monate nach der Erkrankung eine einmalige Dosis verabreichen lassen. Für Kinder gibt Göbel die Aussage einer Kinderärztin weiter, die vier bis sechs Monate Abstand empfiehlt. Die Impfzentren werden auch über die Weihnachtsfeiertage und in den Ferien durchgängig geöffnet sein. Lediglich am 24. Dezember wird der Dienst analog zu den Ladenöffnungszeiten eingeschränkt. Abgesehen von den drei Zentren in Unterschleißheim, Haar und Oberhaching gibt es regelmäßige Impftage im Würmtal: montags in Gräfelfing und dienstags in Planegg. Termine dort können über Bayimco, Außenstelle Unterschleißheim, gebucht werden.