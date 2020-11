Die Zahl der Neuinfizierten im Landkreis München ist täglich weiterhin dreistellig. Seit Samstagnachmittag meldet das Landratsamt zusätzliche 109 Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus. In den 24 Stunden davor waren es sogar 122. Die Zahl der aktuell als infiziert geltenden Personen ist am Sonntag damit in den 29 Städten und Gemeinden des Landkreises allerdings nicht gestiegen, es ist mit 658 sogar ein Infizierter weniger als am Samstag, denn alle Personen, bei denen der Beginn der Quarantäne zehn Tage oder länger zurückliegt, werden als statistisch genesen geführt. Am Sonntagnachmittag (Stand: 14 Uhr) waren das 3968 von bislang insgesamt 4725 bestätigten Infektionsfällen seit Beginn der Pandemie im Februar. Bislang hat das Landratsamt 99 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist im Landkreis München damit am Wochenende wieder deutlich gestiegen und nähert sich der 200er Marke. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen einen Wert von 184,0. Am Samstag war er leicht gefallen und lag bei 164,06. Die Stadt München liegt aktuell bei 211,4. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen je 100 000 Einwohner neu infiziert haben. Der 350 000 Einwohner zählende Landkreis München meldete seit vergangenen Mittwoch täglich mehr als hundert Neuinfektionen.

Zum zweiten Mal hintereinander lag Unterschleißheim mit der Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis München am Samstagnachmittag an der Spitze. Nach 28 am Freitag kamen am Samstag 19 gemeldete Fälle dazu. Am Sonntag hingegen wurden aus dieser nördlichen Stadt keine weiteren positiven Tests gemeldet, während sich eine südliche Gemeinde zu Spitzenreiter aufschwang. Die meisten Neuinfektionen wurden am Ende der Woche aus Oberhaching gemeldet (12). Dort hatte es am Samstag allerdings nur einen positiven Test gegeben. In Haar (11) und Ottobrunn (10) lagen die Zahlen der neuen Corona-Fälle am Sonntag im zweistelligen Bereich. Ottobrunn hatte bereits am Samstag elf Infektionen registriert. Auch Höhenkirchen-Siegertsbrunn meldete eine relativ hohe Zahlen von zwölf Neuinfektionen am Samstag und neun am Sonntag. Insgesamt die meisten Ansteckungen gab es bislang mit insgesamt 430 in Unterschleißheim.