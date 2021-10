Auch am Wochenende beruhigt sich im Landkreis München das Infektionsgeschehen nicht. Mittlerweile hat die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt haben, die 100er-Marke weit überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen einen Wert von 127,8. Am Freitag hatte er bei 99,5 gelegen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 447 neue Fälle registriert. In der Stadt München liegt die Inzidenz aktuell bei 115,6.