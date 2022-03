Ob als Drive-In an der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen, bei Gemeindeimpftagen in verschiedenen Hallen und Rathäuser oder bei einem Kinder-Impftag in Grasbrunn: Auch in der kommenden Woche werden im Landkreis München wieder zahlreiche Sonderimpfaktionen angeboten. Es ist jederzeit möglich, sich spontan impfen zu lassen, auch in den Impfzentren in Oberhaching, Haar und Unterschleißheim stehen weiterhin freie Termine zur Verfügung. Seit dem 2. März ist auch der Impfstoff Nuvaxovid im Landkreis verfügbar. Die Ärztinnen und Ärzte stehen für unverbindliche Impfberatung und Aufklärung, aber natürlich auch für Impfungen bereit. Weitere Informationen zur Impfung mit dem neu eingetroffenen Totimpfstoff Novavax sowie rund um die Corona-Schutzimpfung sind stets aktuell zu finden auf der Webseite des Landkreises unter: www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen.