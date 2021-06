Der Landkreis München erhält in den kommenden beiden Wochen zusätzliche Impfstoff-Lieferungen. Insgesamt werden 28 Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern mit einem Sonderkontingent bedacht, um regionalen Ungleichgewichte bei der Impfquote auszugleichen. Wie das Landratsamt München am Freitag erfahren hat, werden in der kommenden Woche zusätzlich zu den regulären Lieferungen 800 Dosen des Herstellers Astra Zeneca an die Impfzentren im Landkreis München geschickt. In der darauffolgenden Woche gibt es für den Landkreis 800 Extra-Dosen von Moderna für Erstimpfungen, wie eine Landratsamtssprecherin bestätigte.