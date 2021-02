Von Martin Mühlfenzl, Haar/Hohenbrunn

Noch immer warten viele Senioren auf den Impfstoff. Zumal das Vakzin neben seiner eigentlich Wirksamkeit, Menschen vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, noch einen weiteren Vorteil hat. "Er ist ein echter Stimmungsaufheller", sagt Jan Steinbach, Leiter des Lore-Malsch-Hauses in Hohenbrunn. "Die Stimmung bei uns im Hais ist gut. Alle sind deutlich erleichtert", berichtet er. Das liegt vor allem daran, dass in dem Alten- und Pflegeheim bereits erreicht ist, was die Politik für alle Einrichtungen bis Mitte Februar versprochen hat: Das Lore-Malsch-Haus ist durchgeimpft.

Am vergangenen Freitag waren erneut die Teams der Malteser, Johanniter und des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis unterwegs, denn es war wieder eine neue Charge mit Vakzinen eingetroffen: Insgesamt 1085 Impfdosen für 320 Erstimpfungen sowie 765 für den zweiten Pikser, der dann den umfassenden Schutz vor einer Infektionen bieten soll. Unter anderem im Collegium 2000, dem Seniorenzentrum in Kirchheim waren Impfmitarbeiter im Einsatz, um Bewohnern und Mitarbeitern das Serum zu verabreichen.

Detailansicht öffnen Der Leiter des Lore-Malsch-Hauses, Jan Steinbach, freut sich über die hohe Impfbereitschaft. (Foto: Claus Schunk)

Trotz der nur schleppend angelaufenen Lieferung von dringend benötigtem Impfstoff schreitet der Prozess in den 42 stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis voran. Stand vergangenem Donnerstag waren bereits in allen Häusern Impfteams, um die erste oder sogar die zweite Impfung zu setzen, insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt nahezu 4500 Menschen geimpft. Am Freitag kamen dann noch einmal die etwas mehr als 1000 Dosen hinzu. Komplett durchgeimpft sind die Heime damit aber noch nicht, in allen Einrichtungen des Landkreises leben etwa 3700 Menschen - und arbeiten noch einmal etwa genau so viele.

Nach wie vor sei die Beschaffung des Impfstoffs das Problem, sagt Landrat Christoph Göbel (CSU), es komme zu wenig im Landkreis an. Er setze aber große Hoffnungen darauf, dass die Hersteller die Fördermengen sukzessive erhöhen. Der neu zugelassene Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca aber werde nicht dabei helfen können, die Alten- und Pflegeheime durchzuimpfen, er darf nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission nicht an über 65-Jährige verabreicht werden.

Inzidenz sinkt Die Infektionszahlen im Landkreis München sinken am Wochenende weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich nachweislich innerhalb einen Woche mit Covid-19 angesteckt haben, am Sonntagmorgen bei 56,5. Das Gesundheitsamt meldet am Sonntagmittag einen Wert von nur noch 51,64. Neu hinzu gekommen sind am Wochenende insgesamt 40 Neuinfektionen, am Samstag wurden dem Landratsamt 15 Fälle gemeldet, am Sonntag weitere 25. Betroffen sind alle Altersgruppen. Damit gelten aktuell im Landkreis 255 Personen als infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 10.671 Landkreisbürger angesteckt, 10.212 gelten inzwischen als genesen, 204 sind nach einer Infektion gestorben. hilb

Das sehr unterschiedliche Tempo beim Impfen zeigt sich etwa daran, dass im Haarer Maria-Stadler-Haus bisher die Hälfte der Bewohner das Vakzin verabreicht bekommen hat. Auch hier warten die Verantwortlich auf neue eine Lieferung. Denn die Impfbereitschaft gerade unter den Bewohnern sei sehr hoch, sagt die Leiterin des Hauses, Anja Becker. "Etwa 90 Prozent wollen sich impfen lassen." Auch sie spricht davon, dass die Impfungen in ihrem Hause "Gefühle der Erleichterung" auslösten, die auch in großen Hoffnungen mündeten. "Wir sind schon dabei, ein Konzept für mögliche Lockerungen etwa bei den Besuchen zu erarbeiten", sagt Becker. Dabei helfe auch, dass unter den Mitarbeitern immer mehr bereit seien, sich impfen zu lassen.

Im Hohenbrunner Lore-Malsch-Haus haben sich etwa 50 Prozent der Mitarbeiter bisher immunisieren lassen - und auch unter den noch Nicht-Geimpften nehme die Bereitschaft immer mehr zu, sagt Heimleiter Steinbach. Das aber sei mit einem Problem behaftet. Das Haus gilt derzeit als durchgeimpft, neue Termine seien derzeit nicht vorgesehen. "Dann stehen wir vor der Frage, wie kommt der Mitarbeiter an einen Impftermin und die können wir derzeit nicht beantworten", sagt Steinbach. Hinzu komme, dass es in einer Einrichtung wie dem Lore-Malsch-Haus eine ständige Fluktuation gebe, sowohl unter den Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern, "Wir nehmen ja weiterhin auf", sagt Steinbach. Aber es fehlten eben Termine und Vakzine.

In dieser Woche werden im Landkreis etwa 2400 frische Impfdosen erwartet, die nach dem Eintreffen sofort verteilt und verimpft werden. In der Woche darauf sollen es voraussichtlich etwa 1500 Dosen sein. Ob das reicht, alle Menschen in den 42 stationären Heimen durch zu impfen, bleibt fraglich. Denn es werden ja auch andere Personenkreise derzeit geimpft, zum Beispiel Ärzte, Rettungssanitäter, Pfleger und Personal in Kliniken.