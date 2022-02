Nach dem Andrang im Dezember will sich kaum noch jemand immunisieren lassen. Deshalb wirbt die Kreisbehörde mit Krapfen um Skeptiker und will die Impfzentren trotzdem bis mindestens Ende des Jahres offenhalten.

Von Iris Hilberth, Landkreis München

Es ist gerade mal ein paar Wochen her, da standen die Leute bei jedem noch so scheußlichen Wetter tapfer in der Schlange, um eine Corona-Impfung zu ergattern. Selbst Schneetreiben und fieser Wind hielten sie nicht ab. Meist ging es im Dezember um das Boostern. Überreden musste man die Menschen nicht, die Spritze war Belohnung genug. Jetzt wiederholt sich in den Impfzentren im Landkreis München aber das Geschehen vom vergangenen Sommer: Der Impfstoff ist da, die Mitarbeiter auch. Nur Impfwillige lassen sich kaum noch blicken. Denn die Befürworter der Impfung waren längst da, die anderen zu erreichen, ist schwierig. Mit Impfaktionen, Impfguides und Belohnung versucht das Landratsamt die Impfquote im Landkreis weiter nach oben zu treiben. Im Sommer gab es als Grillwurst und Eis, jetzt gibt es Krapfen.

Im Landkreis München wurden bisher 264 390 Erstimpfungen gezählt, 279 318 Menschen haben hier einen vollständigen Impfschutz erhalten, zudem wurden 222 544 Auffrischungsimpfungen registriert. Das sind die Zahlen, die Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Pressegespräch am Mittwochmittag bekannt gab. Er macht das jede Woche, doch weist er auch stets darauf hin, dass man trotzdem nicht so genau weiß, wie viele Landkreisbewohner eigentlich tatsächlich schon geboostert sind, wie viele noch einen großen Bogen um jegliches Impfangebot gemacht haben, sprich: Wie hoch die Impfquote ist. Schließlich lassen sich manche auch andernorts impfen und andere kommen in den Landkreis, um sich ihre Dosis Biontech oder Moderna abzuholen. Eines ist dem Landrat aber nach wie vor klar: Es müssen mehr werden.

"Wir wollen nicht wieder dasselbe Dilemma erleben", sagt Landrat Göbel

Daher ist er froh, dass der Freistaat ihm nun genehmigt hat, alle drei Impfzentren in Unterschleißheim, Haar und Oberhaching auf jeden Fall bis zum 31. Dezember dieses Jahres offen zu lassen. Damit man eben nicht mehr wie zu Beginn des Winters in die fatale Situation kommt, dass viele Leute eine Auffrischungsimpfung brauchen und die Impfkapazitäten so heruntergefahren sind, dass die Ärzte mit dem Spritzen nicht mehr nachkommen. "Wir wollen nicht wieder dasselbe Dilemma erleben", sagte Göbel. Die vierten Impfungen sind inzwischen in allen drei Zentren angelaufen, bisher haben allerdings erst 166 Menschen den zweit Booster erhalten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt diesen aktuell für Personen über 70 und besonders gesundheitlich gefährdete beziehungsweise exponierte Personengruppen.

Einzig über die Impfquote in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen weiß das Landratsamt Bescheid. Laut Göbel ist dort aktuell 90 Prozent des Personals geimpft. Noch rechnet er mit einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht von 15. März an für diese Personengruppen und richtet sich mit seiner Behörde daher auf Verwaltungsverfahren ein: "Wir werden dann wohl Nachforderungen aussprechen müssen", sagte er. Und doch hofft er immer noch, dass er die nicht geimpften zehn Prozent durch "Überzeugungsarbeit" dazu bringt, die Oberarme für die Spritze frei zu machen. Er will daher auch den neu zugelassenen Totimpfstoff, sobald der eingetroffen ist, zunächst einmal dem Pflegepersonal anbieten.

Bei allen anderen setzt Göbel auf Impfaktionen in den Gemeinden. Manchmal auch mit einer kleinen Dreingabe, mit einem Zuckerl. So bekommt am Rosenmontag und am Faschingsdienstag im Unterschleißheimer Impfzentrum jeder Impfwillige zum verabreichten Vakzin gratis einen Krapfen vom Dinkelbäcker Dümig aus Haar dazu. Eine Abordnung des Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclubs Weiß-Blau soll zusätzlich für gute Stimmung sorgen. "Sei kein Narr, lass dich impfen", wirbt das Bayerische Rote Kreuz für die Aktion. "Wir hoffen, dass es in dieser lockeren Atmosphäre manchen Menschen leichter fällt, sich impfen zu lassen", teilt Frithjof Wagner, Chefarzt des Münchner Roten Kreuzes und einer der ärztlichen Leiter des Impfzentrums, mit.

Das Durcheinander bei den Fallzahlen kann die Behörde nicht erklären

"Man kann nicht genug werben", sagt Göbel. Auch wenn die Infektionszahlen aktuell etwas zurückgehen. Der Peak der Omikron-Welle sei wie erwartet Mitte Februar offenbar überschritten, stellt der Landrat fest. Auch die Hospitalisierungsrate sei rückläufig, zwölf Landkreisbewohner kamen innerhalb der vergangenen sieben Tage mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus, eine Woche zuvor waren es 19 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut im Landkreis bei 1342,4. Der Wert von Dienstag wurde von 1344,4 auf 1487,6 korrigiert. Damit sollen die Zahlen endlich wieder stimmen, wie Göbel betont. "Die Zahlen sind rückwirkend alle korrigiert, die Übermittlung an das RKI funktioniert wieder." Warum es gerade im Landkreis München hakte und etwa in den Nachbarlandkreisen nicht, weiß keiner. Man habe immer pünktlich übermittelt und erst am Tag darauf eine Fehlermeldung erhalten, heißt es aus dem Landratsamt.