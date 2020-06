Der SPD-Unterbezirk München-Land übt scharfe Kritik an der Bildungspolitik der Bayerischen Staatsregierung. Diese sei nicht ausreichend vorausschauend, was durch die Corona-Pandemie "schonungslos" offengelegt werde, so der Unterbezirksvorsitzende Florian Schardt. Alle Ebenen müssten zusammenarbeiten, damit jetzt allen Sparzwängen zum Trotz daran gearbeitet werde, die Versäumnisse aufzuholen.

In einer öffentlichen Online-Veranstaltung mit dem Titel "Lernen (aus) nach Corona - was muss JETZT passieren" wollen führende Sozialdemokraten den drängendsten Fragen auf den Grund gehen. Gemeinsam mit Pädagoginnen und Pädagogen, mit Eltern sowie Schülern diskutieren Schardt als Moderator, dazu die Bayern-SPD-Chefin Natascha Kohnen, die Bundestagsabgeordnete Bela Bach und der Ismaninger Bürgermeister Alexander Greulich am Freitag, 19. Juni, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr auf der Video-Plattform Zoom. "Wir wollen zeigen, welchen Weg die SPD schon geht und weitergehen will", teilt Schardt mit. "Auch in der Krise gilt: Wer heute in der Bildung und bei den Kindern spart, der zahlt morgen doppelt drauf." Wer der Veranstaltung folgen möchte, erhält die Einladungsdaten, wenn er sich per Mail an E-Mail an bildung@spd-muenchen-land.de anmeldet.