Am Wochenende kommen 17 neue Covid-19-Fälle hinzu

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis ist am Wochenende auf 1306 gestiegen. Von Freitag auf Samstag kamen nach Angaben des Landratsamtes zwölf neue Fälle dazu, bis zum Sonntagmittag weitere fünf. 1141 gelten inzwischen wieder als genesen. Unter den Jüngsten bis vier Jahren gibt es 17 Infizierte, bei den Kindern zwischen fünf und 14 Jahren 44 Fälle von Covid-19. Von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 34 Jahren haben sich 309 Personen angesteckt. Die meisten Infizierten gibt es unter den 35- bis 59-Jährigen (572). Bei den Älteren zwischen 60 und 79 Jahren waren bislang 196 Tests positiv, bei den Senioren über 80 Jahren 168.

Die meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Unterhaching. Das hängt laut Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) vor allem mit den beiden betroffenen Alten- und Pflegeheimen zusammen. "Wir sind kein Brennpunkt", betonte er bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch. Sein Corona-Krisenstab im Rathaus bestehe aus zehn Angestellte, zwei Mitarbeiter des Schwimmbads achteten zudem derzeit am Rathauseingang auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.

Die Fallzahlen in den einzelnen Kommunen: Aschheim 32, Aying 26, Baierbrunn 13, Brunnthal 14, Feldkirchen 13, Garching 72, Gräfelfing 50, Grasbrunn 11, Grünwald 58, Haar 77, Hohenbrunn 23, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 26, Ismaning 83, Kirchheim 43, Neubiberg 41, Neuried 22, Oberhaching 61, Oberschleißheim 37, Ottobrunn 62, Planegg 84, Pullach 35, Putzbrunn 15, Sauerlach 17, Schäftlarn 19, Straßlach-Dingharting 11, Taufkirchen 61, Unterföhring 33, Unterhaching 153, Unterschleißheim 114