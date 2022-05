Die Pandemie hat auch viele Firmen im Landkreis München in finanzielle Not gebracht. Seit Juli 2020 haben von der Corona-Krise betroffene Selbstständige, Betriebe und Einrichtungen staatliche Zuschüsse in Höhe von rund 558 Millionen Euro erhalten. Das teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Die Summe umfasst zwölf Hilfsprogramme, darunter die Überbrückungshilfen I bis IV, Neustarthilfen sowie die November- und Dezemberhilfe.

Insgesamt seien mehr als 12 000 Anträge aus dem Landkreis München eingegangen, die meisten davon aus dem Gastgewerbe. Laut IHK flossen 44 Prozent des bewilligten Geldes in diese Branche. Mit einem Anteil von 13 Prozent folgen der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung und mit einem Anteil von fast zehn Prozent die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wie Reisebüros sowie Event- und Messeveranstalter. "Die wuchtige Summe an ausgezahlten Zuschüssen zeigt, wie stark die Wirtschaft in der Region in den vergangenen zwei Jahren Corona-Pandemie unter anderem unter den staatlichen Einschränkungen gelitten hat und wie sehr Betriebe in Existenznot waren", teilt Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses München-Land mit. Die Hilfsprogramme hätten eine breite Insolvenzwelle verhindert. Von der Politik fordert er nun Unterstützung im Bereich Energie- und Rohstoffversorgung.