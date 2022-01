Von Iris Hilberth, Landkreis München

Die Nachricht wäre zu schön: Seit Tagen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) sinkende Corona-Inzidenzen für den Landkreis München. Doch ist die Gegend rund um die Landeshauptstadt keine Insel mit spezieller Immunität inmitten der Omikron-Welle. Die Zahlen stimmen schlichtweg nicht. Denn das Gesundheitsamt ist nach Auskunft des Landratsamts weiterhin mit der Vielzahl von Neuinfektionen überlastet. Übers Wochenende waren es alleine 1927 neue Fälle. Dadurch bleiben eingehende Meldungen länger liegen und erreichen das RKI und damit die Statistik später, als sie sollten. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das RKI am Montagmorgen mit 1126,4 angegeben hat, liegt sehr wahrscheinlich also tatsächlich höher.

Zwar hat das Landratsamt den Mitarbeiterstab im Gesundheitsamt verstärkt und neben einer Umorganisation in der Behörde zusätzlich Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung angefordert. Die eigenen Leute arbeiten sich laut einer Sprecherin bereits seit einigen Tagen ein, es dauere aber noch etwas, bis sie selbständig die Aufgaben übernehmen könnten. Die angekündigten 15 Bundeswehrsoldaten sind seit diesem Montag im Gesundheitsamt im Einsatz.

Unterdessen zieht das von den Maltesern betriebene Impfzentrum in Haar nach einem Jahr eine erste Bilanz. Es ist das einzige Impfzentrum im Landkreis München, das in dieser Zeit durchgängig geöffnet war. Entsprechend viele Spritzen wurden hier verabreicht: Mehr als 160 000 Impfungen zählte Leiter Alexander Brandstaeter. Er erinnert daran, dass die Malteser in Haar anfangs mit wenig Impfstoff auskommen mussten, in Spitzenzeiten dann aber täglich teils 1950 Personen geimpft wurden. Auch mit dem Impfbus waren die Teams unterwegs. "Bis zu 350 Impfungen, meist Auffrischung oder Booster Impfungen, haben wir hier durchgeführt", teilt Brandstaeter mit.