Das Infektionsgeschehen im Landkreis München ebbt nicht ab. Zwar sank die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von 143,8 am Sonntag auf 128,1 am Montag. Doch das Landratsamt meldete am Montagnachmittag 70 weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 3393 Personen angesteckt. Davon gelten 524 Landkreisbewohner als aktuell infiziert, 2773 als statistisch genesen. Die Anzahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung lag laut der Behörde am Montagnachmittag weiterhin bei 96.

Erneut ist die Gemeinde Haar mit acht neuen Fällen am stärksten betroffen. Jeweils sieben Neuinfektionen gibt es in Kirchheim und Pullach, jeweils fünf in Ottobrunn und Unterschleißheim. Je vier positive Tests meldet das Landratsamt für Garching, Neubiberg und Unterhaching, je drei für Grünwald, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Oberhaching.

Auch während der Ferien müssen im Landkreis viele Kinder und Jugendliche in Quarantäne bleiben. Am Montag waren nach Angaben des Landratsamtes Klassen von 30 Schulen und Gruppen von 17 Kitas betroffen. Neu hinzu gekommen sind Quarantänemaßnahmen an der Grundschule der Pater-Rupert-Mayer-Volksschule in Pullach, der Emile-Montessorischule in Neubiberg und einer Kindertagesstätte in Kirchheim.