Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Landkreis München geht weiter zurück. Freitagmittag (Stand: 13 Uhr) waren nur noch zwölf Menschen in den 29 Städten und Gemeinden mit dem Coronavirus infiziert, teilte das Landratsamt mit. Zudem kam zum wiederholten Male von Donnerstag auf Freitag kein weiterer Fall einer Neuinfektion im Landkreis München hinzu. Damit liegt die Gesamtzahl der registrierten Infektionen seit Beginn der Dokumentation am 4. Februar weiterhin bei 1426 Fällen, 1330 Menschen gelten als statistisch wieder genesen, das heißt der Beginn ihrer Quarantäne liegt zwei Wochen oder länger zurück, die tatsächliche Krankheitsdauer aber kann variieren. Insgesamt 84 Menschen sind seit dem Beginn der Aufzeichnungen am 26. März im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis gestorben. Mit 606 registrierten Infektionen stellen die 35- bis 59-Jährigen die am stärksten betroffene Altersgruppe dar; bei den unter 15-Jährigen sind bisher lediglich 65 Kinder und Jugendliche an Covid-19 erkrankt. Bezogen auf die Verteilung in den Kommunen gibt es in Unterhaching mit 162 Fällen die meisten Infektion, gefolgt von der Stadt Unterschleißheim (145).