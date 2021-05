Der Jagdfeldring in Haar ist nicht Köln-Chorweiler, dennoch hat die Gemeinde die höchste Corona-Rate im ganzen Landkreis. Auch in Unterschleißheim und Taufkirchen denkt man über spezielle Impfaktionen in Hochhaussiedlungen nach

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim/Haar

Mal sind es zwölf neue Fälle an einem Tag, ein anderes Mal 14. Schon oft haben hohe Infektionszahlen in der Gemeinde Haar die Frage nach den Ursachen gerade in dieser Gemeinde aufgeworfen. Eine Diskussion, die derzeit breit geführt wird, könnte dazu beitragen, das Infektionsgeschehen etwa in Haar besser zu verstehen. Die Stadt Köln hat wegen hoher lokaler Inzidenzwerte Impfteams in eine Hochhaussiedlung geschickt, um dort gezielt Menschen zu immunisieren, die auf engem Raum leben und auch aufgrund ihrer sozial prekären Lage und ihrer Herkunft offenkundig einer größeren Gefahr ausgesetzt sind, sich zu infizieren. In Haar sowie in Unterschleißheim und Taufkirchen wird das mit Interesse verfolgt.

Im Haarer Rathaus ist man dabei weit davon entfernt, die Verhältnisse in der Gemeinde mit denen in einer Großstadt zu vergleichen. Einen sozialen Brennpunkt wie Köln-Chorweiler gibt es im Landkreis München weder in Haar noch anderswo; auch keine Inzidenz von 500 und mehr, wie sie Daten bei einer isolierten Betrachtung für das Quartier Chorweiler ergeben haben. Der Landkreis hat es zuletzt nach Hinweisen alarmierter Bürger etwa aus Haar stets abgelehnt, isolierte Inzidenzbetrachtungen nur für eine Kommune, geschweige denn für ein Stadtviertel anzustellen. Zahlen, die herabgebrochen wären auf Stadtviertel oder gar Straßenzüge, liegen daher nicht vor.

In Haar haben sich seit Beginn der Pandemie etwa 1400 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das macht bei 20 000 Einwohnern eine Quote von sieben Prozent der Bürgerschaft. Das ist relativ viel. Grünwald, wo die Menschen mit viel Platz in Einfamilienhäusern leben, und das ländliche Straßlach-Dingharting folgen weit dahinter mit einer Quote von 4,4 und 3,1 Prozent. Als eine der häufigsten Erklärungen für die hohe Inzidenz in Haar wird das schon früh vom Landkreis am Ort etablierte Testzentrum angeführt, das ohne Anmeldung und Kosten Tests anbietet. Die Logik: Wo ein Test leicht zu bekommen ist, wird viel getestet und dort werden Infizierte aufgedeckt, die woanders unerkannt bleiben. Aus Sicht von Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) erklärt das schon vieles.

Und doch hält er es für eine gute Idee, wie die Stadt Köln oder auch München genauer auf die Siedlungsstrukturen zu schauen und das soziale Gefüge in einem Quartier, um bei der Bekämpfung des Coronavirus womöglich nachzujustieren und gezielter vorzugehen. Die Jagdfeld-Siedlung in Haar mit ihren Hochhäusern ist nicht Köln-Chorweiler, aber auch nicht Straßlach-Dingharting. "Wo städtische Strukturen sind und Leute auf engem Raum zusammenleben, merkt man schon, dass die Infektionszahlen höher sind", sagt Bukowski. Auch der Migrationshintergrund und die Sprache spielten eine Rolle.

In München hat man zudem festgestellt, dass Wohndichte alleine nicht hohe Inzidenzen erklärt. Soziale Kriterien spielen mit rein. Offenkundig ist das Risiko dort höher, wo auf engem Raum viele Geringverdiener, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund leben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat dieser Tage auf Sprachbarrieren hingewiesen, die dazu führten, dass Menschen nicht nur schlecht informiert seien, sondern oft auch Impfskepsis entwickelten. SPD-Landeschef Florian von Brunn forderte die Staatsregierung daraufhin auf, die Test- und Impfangebote entsprechend zu verbessern.

In Unterschleißheim, das ebenfalls relativ viele Geschosswohnungen hat, liegt die Quote bei 30 000 Einwohnern und 1350 Infizierten deutlich unter Haar: bei 4,5 Prozent. In dieser Größenordnung findet sich auch Taufkirchen mit seiner Hochhaussiedlung am Wald. 850 Infizierte bei 18 000 Einwohnern bedeuten, dass sich seit Beginn der Pandemie 4,7 Prozent der Taufkirchner irgendwann angesteckt haben.

In Köln-Chorweiler sind Impfteams unterwegs, um dort niederschwellig Menschen zu einer Impfung zu bewegen. Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sieht in seiner Stadt kein Quartier, das für eine solche Aktion infrage käme. Die Stadt insgesamt liege bei den Infektionszahlen leicht über dem Landkreis-Durchschnitt, sagt er. Eine Erklärung für höhere Zahlen sieht er wie in Haar in dem großen, leistungsfähigen Testzentrum. Für ihn erklärt das, warum Unterschleißheim etwas mehr Infizierte zählt als Oberschleißheim, das mit der Parksiedlung auch eine dichte Wohnstruktur hat.

Haars Bürgermeister Bukowski möchte mit den Parteien im Gemeinderat ins Gespräch kommen, ob es sinnvoll sein könnte, sich an den Landkreis zu wenden, damit dieser die Impfstrategie auf Viertel wie das Jagdfeld mehr ausrichtet. Böck fände eine Informationsoffensive mit mehrsprachigen Flugblättern in Wohnblöcken mit hohem Migrantenanteil gut. Die Stadt hat dem Landkreis längst gemeldet, wo Arbeiterunterkünfte mit hohem Migrantenanteil liegen. In Taufkirchen würde es Zweiter Bürgermeister Michael Lilienthal (Freie Wähler) gut finden, wenn in Taufkirchen am Wald, wo heute Menschen aus hundert Nationen zuhause sind, Impfbusse vorfahren, so wie heute schon Testbusse. "Es wäre einen Versuch wert", sagt Lilienthal. Bisher müssten Taufkirchner für eine Impfung in den Nachbarort Oberhaching fahren. Manche könnte ein Angebot direkt im Viertel, noch dazu ohne eine komplizierte Anmeldungsprozedur, dazu bewegen, sich impfen zu lassen.