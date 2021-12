Die Gemeinde Ismaning hat ihre traditionell am Dreikönigstag, 6. Januar, stattfindende Bürgerversammlung abgesagt und auf unabsehbare Zeit im nächsten Jahr verschoben. Grund ist das dynamische Infektionsgeschehen, wie Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) am Donnerstagabend im Gemeinderat sagte. Ismaning muss damit bereits zum zweiten Mal in Folge umdisponieren. Die Bürgerversammlung im ersten Corona-Jahr fand erst im Juli statt.