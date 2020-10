Weiter steil nach oben zeigt die Kurve der Corona-Neuinfektionen im Landkreis: Seit Donnerstagnachmittag haben sich 32 Menschen neu mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsamt am Freitag mitteilt (Stand: 14 Uhr). Damit gibt es seit Anfang Februar insgesamt 2381 bestätigte Infektionsfälle. Aktuell sind 232 Personen infiziert, 96 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, 2053 gelten als genesen. Jeweils vier neue Ansteckungen werden in Garching, Oberhaching und Unterschleißheim gezählt. Im Corona-Hotspot Haar kommen drei weitere Fälle dazu, ebenso in Unterhaching; je zwei neue Fälle gibt es in Grünwald, Neubiberg, Pullach und Unterföhring, je einen in Aschheim, Grasbrunn, Ismaning, Kirchheim, Neuried und Taufkirchen.