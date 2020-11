Über das Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis München erneut deutlich gestiegen. Das Landratsamt meldete bis Sonntagnachmittag (13.45 Uhr) 223 neue Fälle. Damit sind aktuell 658 Einwohner im Landkreis nachgewiesen infiziert. Gleichzeitig ist eine neue Schwelle überschritten: Seit Beginn der Pandemie sind jetzt mehr als 4000 Infektionsfälle im Landkreis bestätigt worden: nämlich exakt 4039.

Die mit Abstand meisten Neuansteckungen gab es wieder einmal in der Gemeinde Haar und der Stadt Unterschleißheim. In Haar wurden seit Freitagnachmittag 24 Neuinfektionen registriert, in Unterschleißheim sogar 36. Aus Garching werden 20 neue Ansteckungen gemeldet, aus Unterhaching 15. Gar keine Neuinfektionen wurden über das Wochenende lediglich in Aying und Straßlach-Dingharting bekannt.

Wegen Verzögerungen bei der Datenübertragung gab es am Sonntag keinen neuen offiziellen Inzidenzwert. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt den wichtigen Wert (Stand: Samstag) mit 165,5 an - so viele Menschen haben sich im Landkreis in der vergangenen Woche je 100 000 Einwohner infiziert. Das Robert-Koch-Institut (RKI), dem die Neuinfektionen zwischen Samstag und Sonntag bis Sonntagnachmittag ebenfalls nicht vorlagen, errechnete wegen des Fehlens fälschlich einen Rückgang bei der Sieben-Tage-Inzidenz auf 149,2.

Von den 25 Schulen im Landkreis, an denen Klassen von Quarantäne betroffen sind, enden die Maßnahmen an den Grundschulen in Garching-Hochbrück und Hohenbrunn an diesem Montag komplett, in der Grundschule Ottobrunn, der Realschule Taufkirchen und dem Gymnasium Ottobrunn immerhin für einige Klassen. In den übrigen Schulen soll die Quarantäne im Laufe der Woche beendet werden. In Haar, Ismaning und Unterschleißheim dürfen auch Kindertagesstätten an diesem Montag wieder öffnen, andere im Verlauf der Woche oder erst kommende Woche. Insgesamt sind 19 Tagesstätten von Einschränkungen betroffen.