Knapp war es im Frühjahr 2014: 52 Prozent der Kirchheimer wählten Maximilian Böltl in der Stichwahl zum CSU-Bürgermeister. SPD-Mann Stephan Keck erreichte fast 48 Prozent - und verlor doch. Der Wahlkampf damals war hart, auch danach standen sich die Kontrahenten häufig im Gemeinderat feindselig gegenüber. Bis sich das Verhältnis zuletzt besserte, prompt sieht Keck nun von einem neuen Anlauf ab, die Amtskette zu erobern. Er will sich auf die Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau konzentrieren, die 2024 in der Gemeinde stattfinden wird. Das ist schön für ihn, weil er als gelernter Landschaftsgärtner mit viel Enthusiasmus bei der Sache ist - für die Demokratie im Ort ist es eine schlechte Nachricht. Weil sich auch kein anderer SPD-Bewerber finden ließ, wird der Bürger eine nicht gerade üppige Auswahl vorfinden, wenn er am 15. März in seiner Wahlkabine sitzt. Aktuell steht noch kein einziger Gegenkandidat für Böltl fest. Vielleicht haben Keck und der Amtsinhaber einen Deal gemacht - Aufsichtsratschefsessel und im Gegenzug Verzicht auf die Bürgermeisterkandidatur. Öffentlich werden sie sich dazu nicht bekennen.

Was bleibt ist, dass die kriselnde SPD wie einige andere Kommunen auch Kirchheim kampflos aufgibt. Und sogar den einstigen politischen Hauptgegner unterstützt. Aber wenn der Wähler keine echte Wahl mehr hat, warum sollte er dann noch hingehen?