Von Daniela Bode, Neubiberg/Unterhaching

Stine probiert auf dem iPad-Display mit den blauen und gelben Blöcken herum, auf denen so etwas steht wie: "Wenn Programm startet" oder "Lasse 0,2 Umdrehungen laufen". Und schon lässt die Rampe aus Legosteinen die Kugel herabrollen. Die Viertklässlerin hat den Ablauf programmiert. "Super, dass das funktioniert", sagt Steffi Rudel. An ihrer Programmierschule "Programonte" in Neubiberg bietet sie Kurse für Kinder schon ab der ersten Klasse an. Eine der Teilnehmerinnen an diesem Freitag ist Stine. Rudel ist es ein großes Anliegen, dass ihre Schüler möglichst früh kindgerecht programmieren lernen und viel Spaß dabei haben. "Wir nutzen die digitalen Geräte ständig. Mir geht es darum, dass die Kinder lernen, wie das alles funktioniert", erklärt die Informatikerin.