23. Januar 2019, 21:57 Uhr Chronik Die Vergessenen

Die Gemeinde füllt mit einer Beilage Lücken in der neuen Kirchheimer Ortschronik

Von Christina Hertel, Kirchheim

"Es wäre toll, wenn ihr beim Lesen kritisch seid", sagte der Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU), als er im Oktober die neue Ortschronik der Gemeinde vorstellte. "Bei der zweiten Auflage könnten wir Fehler problemlos ausbessern." Doch so lange, bis diese erscheint, will die Gemeinde nun nicht warten. In einer Beilage, die das Rathaus demnächst gemeinsam mit den Kirchheimer Mitteilungen verschickt, soll all das, was fehlerhaft oder vergessen worden ist, nachgetragen werden. Zum einen wurden mehrere alte Bauernhöfe nicht genannt, zum anderen ist die Liste der geehrten Bürger unvollständig.

Natürlich sei das Ganze schade, sagt Kulturreferentin Katharina Ruf, die sich um die Chronik kümmerte. "Aber wenn wir jetzt schon eine Berichtigung machen, dann sollte sie vollständig sein." Deshalb bittet sie alle, denen weitere Fehler auffallen, sich telefonisch (089/909 09 93 00) oder per E-Mail (katharina.ruf@kirchheim-heimstetten.de) bei ihr zu melden. Auf fast 60 Seiten bildet die Gemeinde in der Mitte ihrer Ortschronik alte Bauernhöfe und historische Gebäude ab, die prägend für Kirchheim waren. Der Leser sieht Schwarz-Weiß-Aufnahmen und Zeichnungen, auf einer kleinen Karte ist jeweils eingezeichnet, wo sich das beschriebene Haus befindet. Drei Bauernhöfe, einer im Ortsteil Hausen und zwei in Kirchheim, wurden allerdings vergessen. Darunter ist auch der etwa 300 Jahre alte Hof von Franz Weiß im Kirchheimer Norden. Geärgert habe er sich nicht, dass er nicht genannt wurde, sagt Weiß. Anscheinend wollte seitens der Gemeinde sogar jemand mit ihm Kontakt aufnehmen - doch an diesem Tag sei er nicht zuhause gewesen und sein Vater, 86 Jahre alt, habe die Klingel überhört. "Da kann ich niemandem einen Vorwurf machen."

Über den anderen Fehler sagt Kulturreferentin Ruf selbst, dass er jemandem im Rathaus hätte auffallen müssen: 32 Menschen wurden in der Liste der geehrten Personen vergessen. Schuld daran sei nicht die Historikerin Sabine Buttinger, die die Chronik über drei Jahre hinweg erstellt hat, sondern die Gemeinde selbst. Diese händigte ihr eine falsche Liste aus, auf der nur geehrte ehemalige Gemeinderäte und auch nur bis zum Jahr 2014 standen. Alle anderen, die eine Ehrennadel erhielten, fehlten. Ansonsten seien bloß kleinere Fehler aufgefallen, sagt Ruf: ein falscher Name oder ein Zahlendreher. Insgesamt kostete die Erstellung der Chronik fast 30 000 Euro. Bis jetzt verkaufte die Gemeinde rund 800 Exemplare.