Elfriede Kalkühler hat gemeinsam mit ihren Mitstreitern vom Verein "Christkindlmarkt Martinsried" seit 1981 eineinhalb Millionen Euro gesammelt und an in Not geratene Menschen im Würmtal weitergeben.

Von Rainer Rutz, Planegg

Ein Bürgermeister hat sie mal "Engel von Martinsried" genannt, für viele Menschen im Würmtal ist sie schlicht "die Elfi": Elfriede Kalkühler, Gründerin des Vereins "Christkindlmarkt Martinsried", hat zusammen mit ihren vielen Helfern seit 1981 die unglaubliche Summe von 1,5 Millionen Euro gesammelt, um damit Bedürftige zu unterstützen. Bedürftige, das sind für die 1951 in Wuppertal geborene, bescheiden, aber tatkräftig auftretende Frau, Menschen jedes Alters, jeder Hautfarbe, jeder Religion, die kurzfristig und möglicherweise immer wieder in Not geraten und denen sie hauptsächlich mit Geldbeträgen aus einer oft existenzbedrohlichen Notlage hilft.

"Es geht dabei auch um Würde", sagt sie. Manche Menschen scheuen den Weg zu den Ämtern, sie vertrauen sich lieber Pfarrern oder den Mitarbeitern der "Würmtal-Insel" oder anderer karikativer Einrichtungen an. Und die informieren dann Elfi Kalkühler. Ihr Netzwerk im gesamten Münchner Raum ist gewaltig, geholfen wird aber ganz überwiegend Menschen aus dem Würmtal. Die gelernte Krankenschwester zog 1976 mit ihrem Mann Wilfried nach Martinsried, zwei Buben kamen hinzu, einer von ihnen macht heute beim Verein mit. Die "Interessensgemeinschaft Christkindlmarkt Martinsried" wurde 1981 gegründet. Warum Christkindlmarkt? "Es gab damals keinen Christkindlmarkt hier", sagt Kalkühler "und wir wollten hilfsbedürftigen Menschen helfen." Die Idee war - und ist immer noch - nicht nur Geld von Sponsoren zu sammeln, sondern ganz tatkräftig selbst Hand anzulegen und Kleinigkeiten, Selbstgemachtes, am Markt zu verkaufen.

Marmelade beispielsweise. Der Bratwurstverkauf und alles andere, was nicht selbst hergestellt werden kann, wird von einheimischen Einzelhändlern gespendet oder mit deutlichem Nachlass an die Helfer verkauft. Beim ersten Markt, erinnert sich Kalkühler, kamen 7000 Mark zusammen - für damalige Verhältnisse eine gewaltige Summe. "Mein Gedanke, der hinter der Idee steckte", sagt Kalkühler, "war ganz einfach: Uns geht's gut, anderen nicht."

In ihrer Wohnstraße in Martinsried machen viele mit, "es gibt eine starke soziale Motivation", sagt Kakühler, die für ihr Engagement vor Jahren mit der Ehrenbürger-Urkunde der Gemeinde Planegg ausgezeichnet wurde. Ihre "Klienten" finden sich in fast allen Schichten der Bevölkerung und Gelegenheiten zu helfen, gibt es fast permanent. "Ein Anruf von der Sozialinsel, bei der Familie F. ist was im Argen, das Geld reicht nicht oder der Kühlschrank ist defekt, die Kinder haben keine Wintersachen, die Krankenkasse zahlt die Brille nicht - das Spektrum ist unendlich", erzählt Kalkühler.

Vom SZ-Adventskalender fließt regelmäßig Geld an den Verein

Geholfen wird "vollkommen unbürokratisch". Etwa mit Einkaufsgutscheinen, auch mit Bargeld. Defekte, unbedingt notwendige Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Waschmaschinen werden oft preiswert eingekauft und geliefert. Es gibt auch Mobilitätshilfen und so manche Stromrechnung wurde auch schon bezahlt, ebenso wie ausstehende Mieten. "Es ist besser, eine Miete zu bezahlen, als Obdachlosigkeit zu riskieren. Unser Vorteil ist, dass wir schnell reagieren können", sagen Kalkühler und ihre Schwiegertochter Karina, die die Öffentlichkeitsarbeit im Verein macht. Es gibt viele kleine Spender und einige große: Regelmäßig Geld kommt etwa vom Adventskalender für Gute Werke der Süddeutschen Zeitung, allein im laufenden Jahr zehntausend Euro. Kalkühler rechnet akribisch ab, jeder gespendete und ausgegebene Cent wird schriftlich festgehalten.

Das muss so sein, denn das Finanzamt für Körperschaften will es so - Steuern müssen allerdings nicht bezahlt werden. Mit großer Sorge blickt Kalkühler in die Zukunft. Immer mehr Menschen kommen mit ihrem Einkommen oder der staatlichen Unterstützung nicht mehr klar, sagt sie. "Derzeit haben wir rund 500 Kontakte im Jahr. Die Not nimmt zu." Was sie besonders beunruhigt ist die Tatsache, "dass immer mehr Rentner in finanzielle Not geraten", Menschen also, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann im Alter arm und bedürftig werden. Dass das auf so reiche Gemeinden wie Gräfelfing oder Planegg genauso zutrifft, bedrückt Kalkühler: "Es ist so schlimm, wenn man arm ist und nichts dafür kann." Die staatliche Unterstützung reiche oft nicht aus: "Wer sagt, dass man mit Hartz IV gut leben kann, sollte es mal selbst ausprobieren."