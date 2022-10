Der Siegertsbrunner Christkindlmarkt wird heuer voraussichtlich an der Remise in der Egmatinger Straße stattfinden. Das sei "zu 99 Prozent sicher", sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) im Gemeinderat. Da der übliche Standort auf dem Vorplatz der Raiffeisenbank wegen des Umbaus derzeit nicht zur Verfügung steht, habe der Christkindlmarkt-Verein für seine Veranstaltung am ersten Advent das Areal vor der Sigoho-Marchwart-Grundschule ins Auge gefasst, so die Rathauschefin. Dort wäre die maximale Anzahl der Buden aus logistischen Gründen aber auf 14 beschränkt gewesen - mithin die Hälfte von dem, was der Verein gerne aufstellen würde. In der Folge habe man daher einen alternativen Standort gesucht und diesen in der gemeindlichen Remise gefunden. Sie wird üblicherweise von den Siegertsbrunner Burschen genutzt. Mit ihnen habe das Rathaus jedoch schon gesprochen, so Konwitschny. "Und sie werden mitwirken."