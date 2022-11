Der Christkindlmarkt in Unterschleißheim findet an allen vier Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag statt. Das Bild zeigt den Markt 2018.

Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Budenzauber, Glühwein- und Maroniduft: Die Corona-Pandemie trübte zwei Jahre hintereinander die Vorweihnachtszeit. Christkindlmärkte fielen aus oder fanden unter großen Einschränkungen statt. Jetzt kommen die Menschen wieder zusammen. Eine Auswahl:

Der Aschheimer Advent bietet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, 14 bis 19 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr, Stimmungsvolles auf dem Pfarrheim-Vorplatz. Es wird viel musiziert, es gibt Ponyreiten und ein Mitmach-Krippenspiel in der Kirche. Die Angebote in den Adventshütten sind mit Spendenaufrufen für einen guten Zweck verbunden.

Aying ist eine Advents-Hochburg. Im Biergarten des Bräustüberls ist an allen vier Wochenenden etwas geboten, samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Perchten treten am Samstag, 3., und am Samstag, 10. Dezember, auf. Die Mangfalltaler Alphornbläser kommen am Sonntag, 18. Dezember, 17 Uhr.

In Gräfelfing verwandelt sich am Freitag, 25. November, von 16 Uhr an der Bahnhofsplatz zu einem stimmungsvoll beleuchteten vorweihnachtlichen Treffpunkt. Drei Tage ist jeweils am ersten und am zweiten Adventswochenende dort Programm, freitags von 16 Uhr und samstags und sonntags von 15 Uhr an.

In Haar ist am zweiten Adventssamstag, 3. Dezember, von 13 Uhr an Christkindlmarkt mit Markttreiben auf dem Kirchenplatz. Bis 21 Uhr sind die Standl geöffnet. Es gibt eine lebende Krippe.

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist am Samstag, 26. November, von 11.30 bis 19.30 Uhr Christkindlmarkt im Gemeindestadel an der Egmatinger Straße.

Einen Höhepunkt des 36. Ismaninger Christkindlmarkts, der von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, in den frühen Abendstunden auf dem Kirchplatz stattfindet, bildet der Tanz der Schäffler am Sonntag, 16 Uhr.

Die Kirchheimer kommen am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, auf ihrem Christkindlmarkt auf dem Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz zusammen. Die Buden sind von 15 Uhr an geöffnet.

Neubiberg trifft sich auf der Weihnachtsdult am ersten Adventswochenende auf dem Rathausplatz. Kunsthandwerker, Geschäftsleute, Vereine und Organisationen präsentieren sich in ihren Buden am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Oberhaching richtet seinen Christkindlmarkt zum 19. Mal aus und wieder am 2. Adventswochenende auf dem Kirchplatz statt. Die Buden sind am Samstag, 3. Dezember, von 14 bis 21 Uhr, und am Sonntag 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Planegger Vereine richten am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, auf dem Marktplatz einen Christkindlmarkt aus. Er geht von 14 bis 20 Uhr, beziehungsweise 13 bis 19.30 Uhr.

Den Pullacher Christkindlmarkt richtet der Gewerbeverband am Freitag, 25. November, aus. Von 16 bis 20.30 Uhr ist auf dem Kirchplatz etwas geboten.

Die Putzbrunner Vereine und Organisationen veranstalten einen Christkindlmarkt aif dem Parkplatz des Bürgerhauses, am Samstag, 26. November, von 15 bis 20.30 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 19.30 Uhr.

Die Stimmungsvolle Argeter Dorfweihnacht ist in dem schönen Gemeindeteil von Sauerlach am Sonntag, 27. November, von 13 bis 18 Uhr.

In Straßlach-Dingharting wird es auf Gut Ingold am Sonntag, 27. November, vorweihnachtlich. Dort ist Christkindlmarkt von 11 bis 17 Uhr.

Unter den Namen "Flockenzauber" findet in Taufkirchen am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, auf dem Rathausplatz ein Christkindlmarkt statt; mit Programm am Sonntag von 12 bis 21 Uhr auf einer Außenbühne von 15.30 Uhr an, sowie im Foyer des Kulturzentrums und in der Bücherei.

Der Christkindlmarkt in Unterföhring findet von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Es spielt die Jugend- und Nachwuchskapelle der Blaskapelle, die Theatergruppe wirkt mit.

Die Unterhachinger kommen am ersten Adventswochenende auf dem Rathausplatz zusammen. Es geht los am Freitag, 25. November, 16 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist um 12 Uhr Start, und es spielt jeweils um 13.30 Uhr die Bläsergruppe der Blaskapelle.

Unterschleißheim zelebriert seinen Advent wieder an allen vier Adventswochenenden, und zwar jeweils an drei Tagen mit einem umfangreichen Programm auf dem Rathausplatz. Auftakt ist am Freitag, 25. November, 16.45 Uhr, mit einem Konzert der Stadtkapelle. Es geht jeweils von nachmittags bis abends 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Am zweiten Adventswochenende ist Hobbymarkt im Saal des Bürgerhauses.