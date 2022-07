Christine Eisenmann rückt in den Kreistag nach

Gut zwei Wochen nach dem Tod des Kirchheimer CSU-Kreisrates Josef Hornburger ist bei der Kreistagssitzung am Montag in Ismaning dessen Nachfolgerin Christine Eisenmann von Landrat Christoph Göbel (ebenfalls CSU) vereidigt worden. Die Pullacherin war bei der Kommunalwahl 2020 auf Rang 28 der CSU-Kandidatenliste gelandet und damit die erste Nachrückerin. Der Kreistag bestätigte die Übernahme des Mandats durch die Pullacherin einstimmig. Eisenmann hatte früher im Rathaus der Gemeinde Pullach gearbeitet und war bei der Wahl 2020 als Bürgermeisterkandidatin an Amtsinhaberin Susanna Tausendfreund (Grüne) gescheitert. Seither sitzt sie für die CSU im Gemeinderat.