Das Sommerprogramm der Charlotte-Dessecker-Bücherei in Pullach hat nicht nur literarischen, sondern auch sportlichen Charakter: Zum Auftakt heißt es am Mittwoch, 29. Juni, "Fitnesswandern" im Isartal mit André Uzulis. Der 1965 in Hannover geborene Journalist, Autor und Historiker ist auch ein zertifizierter Wanderführer. Sein aktuelles Übungsbuch "Fitnesswandern" nennt Uzulis selbst "die Quintessenz aus meiner Erfahrung als Wanderführer und Trainer". Auf der Tour im Isartal verspricht er den Teilnehmern die "Basics für mehr Beweglichkeit, mehr Kraft und eine bessere Koordination" nahe zu bringen. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro, anmelden kann man sich unter 089/744 74 48 00 oder buecherei@pullach.de. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Bücherei, Bürgerhaus, Heilmannstraße 2.

Die beiden weiteren Veranstaltungen sind klassische Lesungen mit starkem Fokus auf Autoren, die auch für diese Zeitung arbeiten: "Und wieder Azzurro" heißt die Lesung am Donnerstag, 7. Juli, mit Autor Stefan Ulrich und Moderatorin Kia Vahland, beides langjährige SZ-Redakteure. Das Buch ist eine Liebeserklärung an das Sehnsuchtsland der Deutschen, Österreicher und Schweizer: Italien. Beginn der Lesung ist 19.30 Uhr.

Ebenfalls hauptberuflich für die SZ schreiben Roman Deininger und Uwe Ritzer, die am Montag, 18. Juli, ihr Buch "Die Spiele des Jahrhunderts" vorstellen (Beginn 19.30 Uhr). Der Eintritt für die beiden Lesungen beträgt ebenfalls sieben Euro.