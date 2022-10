Sein Name gilt als Chiffre für Liebe, Verführungskunst und Laster. Doch würde man Giacomo Casanova Unrecht tun, wollte man seine Expertise auf dieses Feld reduzieren. Die Begabungen des 1725 geborenen Venezianers waren vielfältig: Er war Jurist, Kleriker, Konzertgeiger, Unternehmer, Übersetzer, Duellant, Spitzel der venezianischen Staatsinquisition - und nicht zuletzt bedeutender Schriftsteller.

Der Autor Hanskarl Kölsch widmet sich in seinem Vortrag am Sonntag, 30. Oktober, im Unterhachinger Kubiz dem wohl berühmtesten Liebhaber der Geschichte, der vereinsamt auf einem Schloss in Böhmen starb. Dort schrieb Casanova zuvor "Die Geschichte meines Lebens", ein großes Sittengemälde des 18. Jahrhunderts. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet sechs Euro. Karten gibt es im Kubiz (089/66 55 53 16), per E-Mail tickets@unterhaching.de oder online über https://kubiz-tickets.reservix.de.