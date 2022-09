Bürger und Vereine in Oberschleißheim können ein neues Carsharing-Fahrzeug am Bahnhof nutzen. Die Organisation "Königsbrunner Auto-Teiler" bietet einen achtsitzigen Toyota mit Anhängerkupplung an. In den nächsten Wochen soll auch ein Kleinwagen angeschafft werden. Eine Ausleihe ist möglich mit einer Karte von Flinkster oder als Mitglied der Königsbrunner Auto-Teiler. Oberschleißheimer zahlen einen reduzierten Tagessatz von 30 Euro und 28 Cent pro Kilometer, örtliche Vereine mit Jugendlichen laut Mitteilung der Auto-Teilers nur einen Tagessatz von 24 Euro und eine Kilometerpauschale von 12 Cent.