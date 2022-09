Unter dem Motto "Rat auf Rädern" ist am Montag vor dem Landratsamt in München der Beratungsbus der Caritas durch die Gemeinden im Landkreis gestartet. Das kostenlose Beratungsangebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen - und dürfte besonders in unruhigen Zeiten wie diesen gefragt sein. Geboten werden Beratungen zu Energiethemen, Tipps zum Sparen, die frühzeitige Unterstützung bei der Sorge vor Schulden, aber auch psychosoziale Beratung bei Belastungen oder Suchterkrankungen, Hilfsangebote bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen bis hin zur Entlastung von Pflegenden Angehörigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht, viele Angebote können anonym angenommen werden. Um das Angebot bekannter zu machen und Interessierte in allen Städten und Gemeinden des Landkreises München zu erreichen, hält der Bus zunächst an diesem Dienstag, 27. September, in Garching, am Donnerstag, 29. September, in Unterhaching und am Freitag, 30. September, in Grünwald. Im Laufe des Herbstes sollen weitere Kommunen angefahren werden.