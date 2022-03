Die Firma Bathera baut eine Produktion in Portugal auf. Chef Christian Graggaber setzt auf die Wirkung als Heilpflanze und einen wachsenden Markt.

Von Anna Lea Jakobs, Grünwald

Wo jedermann geht, da wächst bekanntlich kein Gras. Deshalb hat sich das Grünwalder Start-up Bathera für einen eher ungewöhnlichen Geschäftsweg entschieden. Die Firma vertreibt medizinisches Cannabis und errichtet dafür gerade eine Großanlage in Portugal. Den Bau des Projekts kann Christian Graggaber, Geschäftsführer des in Grünwald ansässigen Unternehmens, vom Firmensitz aus über eine App mitverfolgen. Im Livestream sieht er dann eine Brachlandschaft in einer portugiesischen Provinz, nähe Lissabons. "Ein bisschen wie Big Brother", sagt er und lacht.