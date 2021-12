Die in Grünwald ansässige Dermapharm Holding SE baut ihre Aktivitäten auf dem Cannabis-Markt aus. Wie das Unternehmen meldet, übernimmt es die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von natürlichen und synthetischen Cannabinoiden spezialisierte Cannabinoid Compound Company GmbH (C³-Gruppe) sowie deren Tochtergesellschaften in Deutschland und Österreich. Der Abschluss stehe aber noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörden. "Mit der Übernahme der C³-Gruppe sichern wir uns wieder den Zugang zum Wachstumsmarkt für Cannabis und erschließen gleichzeitig weitere Vertriebswege in Europa", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das den Kaufpreis mit 80 Millionen Euro angibt. Im Zuge der zu erwartenden Legalisierung rechnet das Unternehmen mit einer steigenden Akzeptanz von Cannabis und einer zusätzlichen Dynamik für die zukünftige Geschäftsentwicklung.