20. November 2018, 21:48 Uhr Campus-Erweiterung Tierisch genervt

Der Umzug der veterinärmedizinischen Fakultät nach Oberschleißheim stößt im Gemeinderat auf Widerspruch

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Lässt sich das Oberschleißheimer Rathaus bei der Erweiterung des Campus für die Tierärztliche Fakultät doch wieder über den Tisch ziehen? Zum Umgang mit den sogenannten Folgelasten durch die Ansiedlung - nämlich Wohnungen für Studenten und eine bessere Verkehrsanbindung - gibt es weiterhin keine befriedigenden Ansätze für Oberschleißheim. Dennoch winkt der Gemeinderat alle planerischen Schritte für das Projekt durch. "Die Wünsche und Forderungen des Ortes werden komplett ignoriert", klagte CSU-Sprecherin Gisela Kranz am Montagabend im Bauausschuss des Gemeinderats.

Die Jahrhundertentscheidung der Tierärztlichen Fakultät, ihre Einrichtungen komplett nach Oberschleißheim zu verlagern, war von der Gemeinde seinerzeit mit einer Zielvereinbarung mit dem Freistaat als Träger der Uni begleitet worden. Darin sind die Nöte aufgelistet, die dem Ort mit dem massiven Zuzug von Studenten und Wissenschaftlern drohen: ungenügende Erschließung mit öffentlichem Nahverkehr, nahezu null Studentenwohnungen. Ergänzend wurde in dem Papier Kompensation zugesagt, weil Oberschleißheim mit der Ausweitung des Uni-Campus ein mittelfristig geplantes Gewerbegebiet aufgeben musste. Vom Staat gefordert wurden die Bereitstellung eigener Flächen für Gewerbeausweisung, Hilfe bei der Verkehrserschließung und Initiativen zur Schaffung von Wohnraum.

Oberschleißheim möchte konkret ein neues Gewerbegebiet, einen zweiten S-Bahn-Halt und Studentenwohnungen. Geschehen ist bisher: nichts. Dennoch hat das Rathaus den Bauleitplan für den neuen Campus schon ins Genehmigungsverfahren geschickt. Konsequenterweise sollte nun auch der Flächennutzungsplan an diese Planung angepasst werden. Doch bei dieser eigentlich rein formalen Ergänzung wollte nun ein Teil des Gemeinderats ein Zeichen setzen. "Wir geben alle unsere Pfunde aus der Hand", monierte Helga Keller-Zehnt (Grünen), sollten alle Pläne genehmigt werden, ohne dass sich im Gegenzug bei der erhofften Unterstützung was bewege. Angelika Kühlewein (CSU) sagte, der Plan sei einfach nicht genehmigungsfähig, weil "der öffentliche Nahverkehr nicht ausreichend" sei. Peter Benthues (CSU) monierte, dass der Gemeinderat über die Umsetzung der Forderungen in der Zielvereinbarung "in keinster Weise" informiert werde. "Was ist daraus geworden?", fragte er. Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) sagte, es fänden "Gespräche dazu statt", über die Inhalte könne er öffentlich nichts sagen.

Für das neue Gewerbegebiet auf staatlichen Flächen hatte der Gemeinderat schon mal eine Planung an der Dachauer Straße auf dem Tisch. Das sei nun aber gestoppt, weil eventuell andernorts staatliche Flächen benötigt würden, deutete Kuchlbauer an - gemeint war die Bewerbung von Ober- und Unterschleißheim für einen neuen BMW-Standort, der aktuell in den beiden Rathäusern unter höchster Geheimhaltung behandelt wird.

CSU, Grüne und ein SPD-Mitglied wollten jedoch ein Signal der Unzufriedenheit setzen und stimmten im Bauausschuss des Gemeinderats gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes zugunsten der Uni. Die Freien Wähler setzten aber mit FDP und zwei Vertretern der SPD und damit sieben zu sechs Stimmen den Beschluss durch.