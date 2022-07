Gut, dass es Burgtore gibt. Diese werden an der Grünwalder Burg an diesem Wochenende bei drohender Überfüllung geschlossen. Angesichts des Eintritts von nur zwei Euro für das 40. Burgfest mit zahlreichen Konzerten und Auftritten könnte dies durchaus passieren. Geöffnet werden die Burgtore jedenfalls am Samstag um 15 Uhr. Dann spielt die Kapelle Frohsinn. Um 17 Uhr zeigt die Theatergruppe der Freunde Grünwalds ein "Valentins-Theater", bis um 18 Uhr wieder die Kapelle Frohsinn spielt. Um 20 Uhr tritt die Big Band Munich Swing Junction auf, von 22 Uhr an steigt eine Party im Burghof mit Emi Zeller und DJ Niva 28. Um Mitternacht werden die Burgtore auf alle Fälle geschlossen. Am Sonntag werden sie bereits am Vormittag nach dem Festumzug geöffnet und schon um 23 Uhr geschlossen. Um 12 Uhr spielen die Jugendblaskapelle und das Blasorchester, um 18 Uhr gibt es Live-Musik mit Benny Gast und Vitus Lindbüchl, um 20 Uhr tritt Isarindian Willy Michl mit "Sound of Thunder" auf. Auch an diesem Tag ist alles in den zwei Euro Eintritt inklusive.