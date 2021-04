Die Sozialdemokraten im Landkreis haben die Wahl vor der Bundestagswahl am 26. September: Nach dem Planegger Korbinian Rüger bewirbt sich auch der Oberschleißheimer Maximilian Weiß für die Direktkandidatur im Wahlkreis München-Land. In der "schwierigen Ausgangsposition" liege für die Genossen im Landkreis auch eine "große Chance", schreibt der 31-jährige Weiß, die Partei könne sich "inhaltlich profilieren, lösungsorientiert denken und handeln sowie ein Bild der Geschlossenheit abgeben".

Die personelle Neuaufstellung der SPD für die Bundestagswahl im Herbst ist nach dem angekündigten Rückzug der Bundestagsabgeordneten Bela Bach notwendig geworden. Bach hatte bei der Aufstellung der Bayern-Liste für die Wahl einen aussichtsreichen Platz verpasst und daraufhin das Ende ihrer politischen Laufbahn beschlossen. Nun haben die Sozialdemokraten die Auswahl zwischen mindestens zwei Kandidaten, die Nominierung muss spätestens 69 Tage vor der Bundestagswahl erfolgen, also Mitte Juli.

Detailansicht öffnen Maximilian Weiß, 31, aus Oberschleißheim ist pädagogischer Mitarbeiter im Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München und steht als SPD-Direktkandidat bereit. (Foto: privat)

Maximilian Weiß, der als pädagogischer Mitarbeiter im Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München im Bereich Berufliche Schulen tätig ist, will vor allem mit drei inhaltlichen Themen punkten. Er rückt die Bildung ins Zentrum, diese sei die "Basis für die Zukunft"; spätestens die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Bildungspolitik eine Angelegenheit des Bundes werden müsse, argumentiert Weiß. Das "Wirrwarr" des Föderalismus, in dem jedes Bundesland seine eigenen Weg gehe, sei nicht mehr zeitgemäß.

Zudem liege ihm die Familienpolitik ebenso am Herzen wir das Thema Digitalisierung, schreibt Maximilian Weiß in seinem Bewerbungsschreiben an die Parteimitglieder im Landkreis. Die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen müssten künftig verstärkt in den Fokus genommen werden, so der Oberschleißheimer, der nach eigene Angaben mit seiner Partnerin und "drei Patchworkkindern" zusammen lebt.