Als Fußballer schaffte es Gerhard Kißlinger bis ins U-18-Nationalteam und in die zweite Bundesliga. Heute arbeitet der Planegger für den DFB und will für die Freien Wähler nach Berlin

Von Stefan Galler

Sein Demokratieverständnis hat Gerhard Kißlinger von seinem Großvater vermittelt bekommen: Der war im zweiten Weltkrieg erblindet von der Ostfront zurückgekehrt. "Er sprach nicht gerne über seine Kriegserlebnisse, aber er hat immer betont, dass es nie wieder Krieg geben dürfe und wie wichtig es ist, die Demokratie zu bewahren", sagt Kißlinger.

Aussagen, die den 50 Jahre alte Direktkandidaten der Freien Wähler geprägt haben. Der Quereinsteiger, der sich erst seit anderthalb Jahren politisch engagiert, lebte weite Strecken seiner Kindheit bei seinen Großeltern, weil Mutter und Vater beide berufstätig waren: "Mama als Lehrerin, von ihr kam der Intellekt. Und mein Vater war ursprünglich Maurermeister und später Bauunternehmer", erzählt Kißlinger.

Von ihm dürfte er also sein Durchsetzungsvermögen geerbt haben, das den Planegger, der im Münchner Südwesten geboren und aufgewachsen ist, in seinem Sportler- und Berufsleben auszeichnet. Denn Gerhard Kißlinger ist in einer Branche zu Hause, in der es auch darauf ankommt: Nämlich sich zu behaupten, gegen Gegner und Konkurrenten in den eigenen Reihen. Klingt nach dem umkämpften Feld der Politik, doch gemeint ist der Profifußball. Der Diplom-Ingenieur ist aktuell Stadionbeauftragter beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), er ist zuständig dafür, dass Anforderungen an Fußballstadien in baulicher, infrastruktureller, organisatorischer und betrieblicher Hinsicht formuliert und umgesetzt werden.

Kißlinger war früher selbst aktiver Fußballer, spielte von seinem siebten Lebensjahr an beim FC Bayern, wurde sogar U-18-Nationalspieler an der Seite von Mehmet Scholl und Karlheinz Pflipsen, verpasste jedoch den endgültigen Sprung in den Profikader des Vereins. "Damals haben die Bayern noch gar nichts auf den eigenen Nachwuchs gegeben. Das hat erst ein paar Jahre später angefangen, als Christian Nerlinger und Didi Hamann zu den Profis hochgezogen wurden", sagt Kißlinger.

Detailansicht öffnen Gerhard Kißlinger lebt im Planegger Ortsteil Martinsried und stieß erst im Vorfeld der Kommunalwahl zu den Freien Wählern. Nun tritt er als Bundestagskaniddat im Wahlkreis München-Land an. (Foto: Robert Haas)

Schließlich schaffte er es wenigstens doch noch bis in die zweite Bundesliga, als er für die Saison 1992/93 vom VfL Osnabrück verpflichtet wurde. "Aber leider war ich zu verletzungsanfällig, deshalb habe ich nach dieser einen Saison als Profi aufgehört, obwohl ich andere Angebote gehabt hätte", sagt der frühere Spielmacher.

Nachdem er bereits während seiner Zeit beim FC Bayern - auf Drängen seiner Mutter und zum Missfallen der Bayern-Führung um Uli Hoeneß - eine Banklehre absolviert hatte, führte Kißlinger nun auf vielen Ebenen seine berufliche Ausbildung fort: Er startete ein Ingenieurstudium, erwarb die A-Lizenz für Fußballtrainer, wurde Schiedsrichter, um den Sport auch mal aus einer anderen Perspektive zu erleben. Und er kickte zum Karriereausklang noch ein bisschen für den SV Lohhof in der Regionalliga. "Damals habe ich im Mannschaftsbus immer gelernt, das konnten die Teamkollegen gar nicht verstehen."

Als er sein Studium abgeschlossen hatte, wäre der einfachste Weg gewesen, in die Baufirma seines Vaters einzutreten, doch Kißlinger folgte lieber dem Ruf von Karl-Heinz Wildmoser zum TSV 1860 München. "Er hätte mich als Spieler immer gerne gehabt, am Ende machte er mich zum Koordinator im Nachwuchs- und Amateurbereich." Während Kißlinger bei den Löwen arbeitete, brachte der Verein Talente wie Martin Stranzl, Daniel Baier, Benny Lauth oder die Bender-Zwillinge hervor.

Der Abschied sei dann nicht so harmonisch verlaufen, Kißlinger erhielt wegen seiner Kenntnisse ein Angebot, den DFB bei der Vorbereitung der Stadien auf die Weltmeisterschaft 2006 vorzubereiten, doch er wollte eigentlich bei Sechzig bleiben. Als Klubpräsident Wildmoser mitbekam, dass sein Mitarbeiter umworben wurde, setzte er ihn zu dessen Verblüffung sogleich vor die Tür.

Der Weg war frei zum DFB, wo er nun seit 2003 an Bord ist, ein Stadion-Handbuch für alle Profivereine mitverfasst hat und zunächst als einer der Hauptverantwortlichen für die Sicherheit bei der WM im eigenen Land zwischen München und der Verbandszentrale in Frankfurt gependelt ist. Als später familiäre Gründe seinen persönlichen Einsatz zu Hause erforderten, setzte er durch, vom Home-Office aus arbeiten zu können. Und so startet er von seinem Haus im Planegger Ortsteil Martinsried aus, wo er mit seiner Lebensgefährtin und seinem sieben Jahre alten Sohn lebt, zu seinen Reisen in die Stadien der Republik.

Nicht dass Gerhard Kißlinger noch großartig zeitliche Kapazitäten hätte neben seinem Beruf, doch der Diskurs in Deutschland über die Coronapolitik der Bundesregierung hat ihn zuletzt so umgetrieben, dass es nur einen kleinen Impuls brauchte, damit er sich herausgefordert fühlte. Im Herbst 2019 hatten ihn Vertreter der Freien Wähler Dynamische aus Planegg im Biergarten angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, im Vorfeld der Kommunalwahl ein bisschen mitzumischen. Im Gespräch mit dem Vorsitzenden Florian Zeller stellte er viele gemeinsame Ansichten fest, sagte zu und bemerkte schließlich in den folgenden Monaten mit Fortschreiten der Pandemie, dass er keineswegs alle Schritte der Koalition nachvollziehen konnte: "Klar, dass die Entscheidungsträger am Anfang nicht viel wussten und deshalb vieles schief lief", sagt Kißlinger. "Aber wenn ihnen jetzt nach anderthalb Jahren wieder nichts anderes einfällt, als die Kinder wegzusperren und Freiheitsentzug zu verhängen, dann ist das zu wenig."

Der stellvertretende Landrat Otto Bußjäger hatte dann die Idee, ihn für den Bundestagswahlkampf zu motivieren: Kißlinger trat den Freien Wählern bei und stellte sich beim Nominierungsparteitag in Unterschleißheim einer Stichwahl gegen die Tierärztin Ilse Ertl. "Ich habe dann eine zehnminütige motivierende Trainer-Rede gehalten, dann gab es einen großen Applaus und die Gegenkandidatin hat zurückgezogen", berichtet der 50-Jährige, der im Wahlkampf auf seine neuen Youtube- und Instagram-Channels sowie Besuche in den Landkreisgemeinden setzt. Das Problem ist dabei, dass keineswegs sämtliche der als Freie Wähler organisierten politischen Vereinigungen im Landkreis von den überregionalen Ambitionen der Partei überzeugt sind. Kißlinger selbst ist es sehr wohl: "Wer klein ist und nicht groß denkt, wird sich nicht entwickeln", sagt er. Allerdings ist er auch kein Traumtänzer: Er wisse natürlich, dass er absoluter Außenseiter im Kampf um das Direktmandat ist, betont er. Dennoch sehe er Chancen, von der Schwäche der großen Parteien zu profitieren.

Im Programm hat der Martinsrieder neben der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und einem sinnvollen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs inklusive der zügigen Fertigstellung der beschlossenen U-Bahn-Verlängerung bis in seinen Ortsteil hinein auch den Klimaschutz: "Alle Entscheidungen, die in Zukunft getroffen werden, müssen unter klimapolitischer Betrachtung gefällt werden und immer in Balance zur Machbarkeit", sagt er und weist darauf hin, dass ein Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zwar nötig ist, aber nicht Knall auf Fall zu realisieren. "Ich sehe den Wasserstoff als Hauptantriebstoff der Zukunft, aber die Entwicklung wird noch dauern", sagt Kißlinger.

Und dann wirbt der Bundestagskandidat der Freien Wähler noch bei seinen Parteikollegen in den einzelnen Kommunen um Unterstützung: "Es geht nur als Team." Wenn das einer genau weiß, dann ein Fußballer.