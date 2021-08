Von Jessica Helbig, Landkreis

Am 26. September 2021 wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Doch viele Wählerinnen und Wähler werden ihr Kreuz gar nicht am Wahlsonntag in der Kabine setzen, sondern schon vorher per Briefwahl abstimmen. Die Wahl auf dem Postweg ist beliebt wie nie: Sie ermöglicht mehr zeitliche Flexibilität, erspart das Schlangestehen im Wahllokal und - gerade in Corona-Zeiten für viele wichtig - den Kontakt mit anderen Menschen. Aber wann kann man im Landkreis München eigentlich per Briefwahl wählen? Und was muss man dabei beachten?

Um per Briefwahl abstimmen zu können, benötigt man einen Wahlschein. Der muss bei der Gemeinde des Hauptwohnsitzortes beantragt werden und wird dann zusammen mit den Briefwahlunterlagen verschickt. Eine Möglichkeit, an den Wahlschein zu kommen, ist der Wahlbenachrichtigungsbrief, den alle Wahlberechtigten vor jeder Wahl zugeschickt bekommen. In den meisten Gemeinden wird er voraussichtlich in dieser oder der nächsten Woche versandt. Auf der Rückseite befindet sich ein Briefwahlantrag, der ausgefüllt werden kann. Alternativ kann der Antrag in vielen Gemeinden des Landkreises online oder über einen QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung gestellt werden. Zur Identifizierung müssen dann die Wählerverzeichnisnummer und die Wahllokalnummer angegeben werden.

Wer nicht auf seine Wahlbenachrichtigung warten will, kann auch vorher schon formlos, aber auf schriftlichem Weg Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragen. In Unterhaching sind bis zum Dienstag bereits 50 Anträge eingegangen. Ungewöhnlich ist das laut Simon Hötzl von der Gemeinde aber nicht. "Wir sehen in den letzten Wahlen einen starken Trend zur Briefwahl und der wird sich durch die Pandemie noch verstärken", sagt er. Die Gemeinde Unterhaching habe auf diese Entwicklung auch schon organisatorisch reagiert und mehr Personal für die Auszählung der Briefwahlstimmen abgestellt. Gleichwohl, betont Hötzl, werde man auch in den Präsenzwahllokalen zusätzliche Hygienemaßnahmen ergreifen.

Liegen die Briefwahlunterlagen vor, ist vor allem eines zu beachten: Der ausgefüllte Stimmzettel muss in den dafür vorgesehenen Umschlag gesteckt und dieser zugeklebt werden. Erst dann kommt er zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den Wahlbrief. "Das ist das A und O, dass man das separat verpackt", erklärt Gabriele Bergner vom Wahlamt der Gemeinde Putzbrunn. Anderenfalls könne das Wahlgeheimnis nicht gewahrt werden und die Stimmabgabe wäre ungültig.

Briefwahlunterlagen können bis zum 24. September um 18 Uhr in den Gemeinden beantragt werden. Verschickt werden sie aber in der Regel nur, solange sichergestellt werden kann, dass sie auf dem Postweg auch noch rechtzeitig ankommen. Wer sich an den letzten beiden Werktagen vor dem Wahlwochenende noch für die Briefwahl entscheidet, muss die Unterlagen abholen oder von einem Bevollmächtigten abholen lassen. Spätestens am 26. September um 18 Uhr müssen die ausgefüllten Wahlbriefe in der Gemeindeverwaltung eingegangen sein.