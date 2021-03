Die Aussichten der SPD-Abgeordneten Bela Bach, auch nach der Wahl am 26. September im Bundestag zu bleiben, haben einen massiven Dämpfer erlitten. Nachdem die 30-jährige Planeggerin am Samstag bei der Listenaufstellung der oberbayerischen SPD von den Delegierten nicht auf den gewünschten und erwarteten dritten Frauenplatz gesetzt wurde, hat sie kaum noch Chancen auf eine aussichtsreiche Kandidatur. Die endgültige Entscheidung fällt zwar erst am kommenden Samstag bei der Aufstellung der Landesliste der bayerischen SPD, die Wahrscheinlichkeit, dass Bach dort noch auf einem vorderen Platz nominiert wird, gilt jedoch als äußerst gering. Selbst der anvisierte Listenplatz hätte angesichts des aktuellen Umfragetiefs, in dem sich die SPD in Bayern befindet, keinen Einzug in den Bundestag garantiert. Dass Bach das Direktmandat im Wahlkreis dem CSU-Abgeordneten Florian Hahn abnimmt, ist fast ausgeschlossen.

Bach war nach zwei erfolglosen Wahlkämpfen erst voriges Jahr anstelle des SPD-Abgeordneten Martin Burkert in den Bundestag nachgerückt. Bei der Kandidatenvorauswahl der oberbayerischen SPD am vergangenen Wochenende unterlag sie einer überraschend angetretenen Mitbewerberin: der nur ein Jahr älteren Carmen Wegge aus München, die im Wahlkreis Starnberg für die SPD antritt und ebenso wie Bach Juristin ist. Die Kampfabstimmung ging mit 32 zu 37 knapp aus. Wegge wurde von den Jusos unterstützt, deren stellvertretende Landesvorsitzende sie ist, im Gegensatz zu Bach, die zwar vom Alter her ebenso zur SPD-Jugendorganisation zählt, dort aber keine Funktion hat.

Bach wollte sich am Montag nicht zu dem Ergebnis und ihren weiteren Ambitionen äußern, SPD-Kreisvorsitzender Florian Schardt nannte die Abstimmungsniederlage seiner Parteifreundin "bitter und bedauerlich".