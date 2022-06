Anlässlich des G-7-Gipfels werden Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industrieländer der Welt in der Zeit von 26. bis 28. Juni am Schloss Elmau tagen. Der Flugdienst der Bundespolizei wird wie bereits 2015 neben dem Transport der Delegationen auch wieder den polizeilichen Flugdienst übernehmen. Aus diesem Grund wird es bereits in den kommenden Tagen vermehrt zu Flugbewegungen auch rund um Oberschleißheim kommen, wo eine Fliegerstaffel stationiert ist, wie die Bundespolizei mitteilt. Das gilt auch während der Nachtzeit.