Nach der Sommerpause ist auf dem Arbeitsmarkt in Stadt und Landkreis München eine beginnende Herbstbelebung zu beobachten. Zudem ließen weitere Nachholeffekte etwa im Handel und Gastgewerbe auch in diesem Monat die Arbeitslosenzahlen weiter sinken, teilt die Agentur für Arbeit München mit. Demnach waren im September 45 266 Menschen ohne Job. Dies waren 2430 beziehungsweise 5,1 Prozent weniger als im Vormonat und 9239 (17 Prozent) weniger als im September 2020. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,2 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Allein im Landkreis München waren im September 5203 Menschen ohne Arbeit. Dies waren 369 weniger als im Vormonat und 1438 weniger als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,7 Prozent. Im Vormonat hatte sie 2,9 Prozent betragen. Die Jugendarbeitslosenquote sank in Stadt und Landkreis auf 3,4 Prozent.